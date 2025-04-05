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- Випічка і страви з борошна
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Рецепт тіста для пасок з найнасиченішим смаком та ароматом: ввечері замісили, вранці спекли
Ця паска відрізняється дуже насиченим смаком та ароматом. Спробуйте приготувати звечора тісто, а вранці вже можна пекти великодню випічку.
Основний секрет цього тіста в пряженому молоці. Воно робить паску ароматною, ніжною, вологою і в міру солодкою.
Інгредієнти
- тепле пряжене молоко
- 250 г
- сухі дріжджі
- 10 г
- яйця
- 2 шт.
- яєчні жовтки
- 2 шт.
- цукор
- 200 г
- м’яке вершкове масло
- 150 г
- ванільний цукор
- 1 ч. ложка
- ром чи коньяк
- 2 ст. ложки
- цедра апельсину
- 1 шт.
- сіль
- 1/3 ч. ложки
- борошно
- 600 г
- сушене манго, цукати, родзинки
- 100 г
Процес приготування:
У тепле молоко додайте дріжджі, ретельно перемішайте і залиште в теплому місці до активації дріжджів.
В окремій мисці збийте яйця з жовтками та цукром до однорідної маси. Додайте м’яке вершкове масло, добре перемішайте.
До яєчно-масляної суміші влийте активовані дріжджі з молоком, накрийте харчовою плівкою і залиште при кімнатній температурі на 6-8 годин або на ніч.
Вранці до отриманої суміші додайте ванільний цукор, ром або коньяк, цедру апельсину, добре перемішайте.
Всипте сіль, поступово додавайте просіяне борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто, яке не липне до рук.
Вимиті та обсушені цукати або сушене манго додайте до тіста, добре перемішайте.
Розподіліть тісто по формах, заповнюючи їх на половину. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1-1,5 години для піднімання.
Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте паски протягом 30-35 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою: якщо вона виходить сухою, паска готова.
Гарячі паски накрийте рушником і дайте їм повністю охолонути. Після охолодження прикрасьте за бажанням.
Смачного!