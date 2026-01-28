Рецепт універсального дріжджового тіста: чому його варто спробувати кожній господині

Як зробити тісто

Рецепт дріжджового тіста, яке стає тільки кращим від тривалого перебування на холоді, називають «божевільним» через його неймовірну пластичність та невибагливість. Це ідеальне рішення для тих, хто цінує свіжу домашню випічку, але не має можливості щоразу витрачати кілька годин на складні кулінарні маніпуляції.

Головна особливість цього методу полягає у процесі ферментації, яка відбувається за низьких температур, що робить структуру тіста надзвичайно ніжною, а готові вироби — невагомими та пухкими.

Чому цей рецепт варто спробувати кожній господині

Робота з класичним дріжджовим тістом часто супроводжується побоюваннями, що воно «не підніметься» або вийде надто щільним. Ця технологія повністю нівелює подібні ризики, оскільки холодний спосіб дозрівання дозволяє дріжджам працювати повільно та впевнено.

Наявність у складі йогурту та розпушувача разом із дріжджами створює подвійну систему піднімання, що забезпечує м’якість випічки навіть після її повного охолодження.

Отриману масу можна використовувати для будь-яких кулінарних ідей — від тонкої основи для піци та несолодких пиріжків до пухких булочок, пундиків чи солодких рулетів із маком.

Ви можете замісити велику порцію тіста один раз і зберігати його в холодильнику до 4 діб, відрізаючи потрібну кількість щоразу, коли захочеться потішити близьких чимось свіжоспеченим.

Інгредієнти для ідеальної порції

Для приготування класичної основи вам знадобляться такі продукти:

Борошно пшеничне (вищого ґатунку або суміш із цільнозерновим) — 1 кг;

Йогурт грецький (без добавок) — 400 мл;

Молоко (тепле) — 250 мл;

Дріжджі свіжі — 20 г;

Яйця курячі — 2 шт;

Олія рослинна (рафінована) — 3 ст. л.;

Сіль — 1 ч. л.;

Цукор — 1 ч. л.;

Розпушувач для тіста — 10 г.

Технологія приготування та корисні поради