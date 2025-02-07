Секрет ідеального тіста для млинців: що потрібно додати до борошна, щоб отримати найкращий результат

Українська кулінарна блогерка Дарина Посметна попробувала близько 20 різних рецептів млинців та вибрала той рецепт, який завжди виходить, який забезпечує найкращий результат.

Блогерка поділилася рецептом млинців, які завжди виходять тонкими та еластичними.

Інгредієнти для приготування 20 млинців:

2 яйця

2 столові ложки цукру

дрібка солі

300 мл молока

200 мл окропу

200 г борошна

30 г вершкового масла

Покроковий процес приготування:

У глибокій мисці збийте яйця разом із цукром та дрібкою солі до однорідної маси.

Влийте до яєчної суміші молоко та ретельно перемішайте, забезпечуючи рівномірне поєднання інгредієнтів.

Просійте борошно, щоб уникнути грудочок, і поступово додавайте його до рідкої суміші, постійно помішуючи. У результаті має утворитися густе тісто.

Тонкою цівкою влийте 200 мл окропу в тісто, швидко перемішуючи. Після цього тісто стане більш рідким, що є нормальним для цього рецепта.

Розтопіть вершкове масло та додайте його до тіста. Знову ретельно перемішайте до однорідності.

Накрийте миску з тістом рушником або харчовою плівкою та залиште на 15 хвилин при кімнатній температурі. Це дозволить інгредієнтам краще поєднатися, а тісту — "відпочити".

Розігрійте сковороду на середньому вогні. За потреби змастіть її невеликою кількістю олії або використовуйте сковороду з антипригарним покриттям. Наливайте невелику кількість тіста на сковороду, рівномірно розподіляючи його по поверхні. Обсмажуйте млинці з обох боків до золотистого кольору.

Ключовим моментом у цьому рецепті є додавання окропу до тіста. Це робить млинці особливо еластичними та тонкими. Як зазначила авторка "секрет ідеальних млинців – у правильному поєднанні інгредієнтів. І окріп – той самий чарівний інгредієнт, який робить їх такими еластичними та тоненькими".

Читайте також: