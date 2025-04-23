Що додають до фаршу для біляшів, щоб вони вийшли надзвичайно смачними: рецепт тіста і начинки

Юлія Сенич, авторка популярного кулінарного блогу в українському TikTok, поділилася перевіреним способом приготування апетитних, м’яких і соковитих біляшів.

Процес приготування:

У глибокій мисці з просіяного борошна зробіть заглиблення, у яке всипте дріжджі, цукор та сіль. Потім влийте теплу суміш молока й води, додайте олію та замісіть еластичне тісто. Вимішуйте його руками приблизно 7 хвилин, доки не стане гладким і м’яким. Перекладіть тісто до змащеної олією посудини, накрийте й залиште на 2 години у теплому місці для піднімання.

Тим часом приготуйте начинку: дрібно наріжте цибулю й змішайте її з фаршем, додайте кілька ложок води для соковитості й приправте за смаком.