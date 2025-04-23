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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Що додають до фаршу для біляшів, щоб вони вийшли надзвичайно смачними: рецепт тіста і начинки

Блогерка запевняє: за цим рецептом біляші мають саме той смак і аромат, які багатьом знайомі ще з базарів минулого.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
231 ккал
Ідеальні біляші: рецепт

Ідеальні біляші: рецепт / © Pixabay

Юлія Сенич, авторка популярного кулінарного блогу в українському TikTok, поділилася перевіреним способом приготування апетитних, м’яких і соковитих біляшів.

Інгредієнти

борошно
360 г
молоко з водою (суміш)
235 мл
сухі дріжджі
4 г
цукор
0,5 ст. ложки
сіль
0,5 ч. ложки
олія
50 мл
фарш
200 г
цибуля
170 г
вода (в начинку)
3 ст. ложки
сіль, перець
за смаком
олія
для смаженні

Процес приготування:

  1. У глибокій мисці з просіяного борошна зробіть заглиблення, у яке всипте дріжджі, цукор та сіль. Потім влийте теплу суміш молока й води, додайте олію та замісіть еластичне тісто. Вимішуйте його руками приблизно 7 хвилин, доки не стане гладким і м’яким. Перекладіть тісто до змащеної олією посудини, накрийте й залиште на 2 години у теплому місці для піднімання.

  2. Тим часом приготуйте начинку: дрібно наріжте цибулю й змішайте її з фаршем, додайте кілька ложок води для соковитості й приправте за смаком.

  3. Коли тісто підійде, сформуйте з нього кульки, розкачайте в коржі, викладіть начинку й зліпіть біляші. Надалі розігрійте сковороду з великою кількістю олії — її має бути стільки, щоб біляші вільно плавали. Обсмажуйте їх з обох боків по 7 хвилин, починаючи зі шва, поки не утвориться рум’яна, апетитна скоринка.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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