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- Випічка і страви з борошна
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Що додають до фаршу для біляшів, щоб вони вийшли надзвичайно смачними: рецепт тіста і начинки
Блогерка запевняє: за цим рецептом біляші мають саме той смак і аромат, які багатьом знайомі ще з базарів минулого.
Юлія Сенич, авторка популярного кулінарного блогу в українському TikTok, поділилася перевіреним способом приготування апетитних, м’яких і соковитих біляшів.
Інгредієнти
- борошно
- 360 г
- молоко з водою (суміш)
- 235 мл
- сухі дріжджі
- 4 г
- цукор
- 0,5 ст. ложки
- сіль
- 0,5 ч. ложки
- олія
- 50 мл
- фарш
- 200 г
- цибуля
- 170 г
- вода (в начинку)
- 3 ст. ложки
- сіль, перець
- за смаком
- олія
- для смаженні
Процес приготування:
У глибокій мисці з просіяного борошна зробіть заглиблення, у яке всипте дріжджі, цукор та сіль. Потім влийте теплу суміш молока й води, додайте олію та замісіть еластичне тісто. Вимішуйте його руками приблизно 7 хвилин, доки не стане гладким і м’яким. Перекладіть тісто до змащеної олією посудини, накрийте й залиште на 2 години у теплому місці для піднімання.
Тим часом приготуйте начинку: дрібно наріжте цибулю й змішайте її з фаршем, додайте кілька ложок води для соковитості й приправте за смаком.
Коли тісто підійде, сформуйте з нього кульки, розкачайте в коржі, викладіть начинку й зліпіть біляші. Надалі розігрійте сковороду з великою кількістю олії — її має бути стільки, щоб біляші вільно плавали. Обсмажуйте їх з обох боків по 7 хвилин, починаючи зі шва, поки не утвориться рум’яна, апетитна скоринка.
Смачного!