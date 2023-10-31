Шоколадно-бананова бабка: рецепт смачної випічки

Шоколад та банан – класичне поєднання смаків. Але в цьому рецепті має значення ще й поєднання фактур. Банани додають у тісто масу вологи, тому кінцевий результат вийде соковитим не в приклад сухому шоколадному кексу.

Рецепт цієї бабки можна суттєво спростити, якщо відмовитися від приготування штрейзеля — хрумкої посилки, яка надає випічці особливого смаку. Замінити штрейзель можна товченими горіхами, теж буде по-своєму смачно.

Інгредієнти для тіста

127 г незбираного молока

316 г борошна

85 г цільнозернового борошна

71 г світло-коричневого цукру

2 чайні ложки швидкодійних дріжджів

половина чайної ложки дрібної морської солі

половина чайної ложки меленої кориці

2 середніх стиглих банана, розім'ятих в пюре.

1 велике яйце

1 великий яєчний жовток

Інгредієнти для начинки

115 г густих вершків

85 г вершкового масла

106 г світло-коричневого цукру

142 г шоколаду, дрібно нарізаного

півтори чайної ложки чистого ванільного екстракту

Інгредієнти для штрейзеля

60 г універсального борошна

53 г світло-коричневого цукру

11 г какао-порошку

половина чайної ложки дрібної морської солі

71 г несоленого вершкового масла, розтопленого

1 середній стиглий банан, дрібно нарізаний

Як приготувати тісто?

У невеликій каструлі нагрійте молоко на середньому вогні, поки воно не стане теплим на дотик, близько 2 хвилин. Перевірте температуру термометром; вона має бути близько 35 градусів.

У чаші електричного міксера з насадкою для тіста змішайте на низькій швидкості універсальне борошно, цільнозернове борошно, коричневий цукор, дріжджі, сіль і корицю.

Додайте тепле молоко, бананове пюре та яйця; перемішуйте на низькій швидкості протягом 3 хвилин. Збільште швидкість до середньої та перемішуйте ще 2 хвилини. Перекладіть тісто в злегка змащену маслом миску, накрийте харчовою плівкою і залишіть у теплому місці на 1 годину. Можливо, воно не збільшиться вдвічі, але матиме помітно пухкий вигляд. .

Як приготувати начинку

У середній каструлі змішайте густі вершки, вершкове масло, коричневий цукор, шоколад та ванільний екстракт. Нагрівайте на середньому або слабкому вогні, постійно помішуючи, поки шоколад та олія не розтануть, а цукор не розчиниться, близько 3 хвилин. Перекладіть у миску середнього розміру і дайте охолонути до однорідної суміші.

Як приготувати штрейзель

У середній мисці змішайте борошно, коричневий цукор, какао-порошок та сіль. Додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте силіконовою лопаткою до утворення вологих крихт. Акуратно перемішайте шматочки банана.

Збираємо бабку

Коли тісто підніметься, трохи змастіть форму для хліба розміром 9 на 5 дюймів антипригарним спреєм. На злегка посипаній борошном поверхні розкатайте тісто в прямокутник розміром приблизно 14 на 18 дюймів. Викладіть начинку по всьому тісту, а потім за допомогою зміщеної лопаточки розподіліть її рівним шаром по тісту до країв. Помірно посипте начинку трьома чвертями штрейзеля. Починаючи з однієї з коротких сторін, поверніть тісто в щільний спіральний рулет. Використовуйте скребок або ніж, щоб розрізати тісто навпіл. Скрутіть дві половинки разом, а потім перекладіть у підготовлену форму для хліба. Посипте бабку штрейзелем, що залишився. Накрийте поліетиленовою плівкою і дайте піднятися в теплому місці, поки воно не стане помітно пухким, 35-45 хвилин. Ближче до кінця підйому розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте буханець до тих пір, поки він не підрум'яниться на поверхні і не стане повністю пропеченим. Найкращий спосіб визначити це – виміряти внутрішню температуру; вона має становити близько 94 градуси. Дайте бабці охолонути всередині форми протягом 20 хвилин, потім перекладіть її на решітку і повністю остудіть, перш ніж нарізати та подавати.

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