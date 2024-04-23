Швидка паска без метушні з тістом: рецепт пишної та смачної випічки

Коли часу на приготування паски обмаль, не дуже хочеться возитися з тістом можна спекти швидку паску. Печеться вона за 15 хвилин, а на смак — пишна та смачна, як і має бути Великодня випічка. Випікається така швидка паска в мікрохвильовій печі.

Рецепт смачної та швидкої паски

Інгредієнти:

борошно - 1,5 склянки,

яйця - 2 шт.,

цукор — одна склянка,

вершкове масло - 75 г,

не запашна рослинна олія - 35 г,

молоко - 150 мл,

розпушувач - 1,5 ч. л,

дрібка солі,

пакетик ванільного цукру - 1 шт,

цукати, родзинки, сухофрукти на смак.

Як приготувати паску в мікрохвильовій печі

Збиваємо міксером яйця з цукром, ваніліном та щіпкою солі.

В отриману масу додаємо молоко, рослинну олію та розтоплене вершкове масло. Ретельно все перемішуємо.

Всипаємо борошно з розпушувачем, перемішуємо. До тіста додаємо подрібнені сухофрукти чи цукати, ще раз перемішуємо.

Форми для запікання змащуємо маслом, розливаємо до половини тісто.

Випікаємо паски в мікрохвильовій печі по одній на повній потужності близько 4-5 хвилин. Після цього чекаємо хвилину і дістаємо випічку.

Прикрашаємо глазур’ю.

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