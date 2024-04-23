Категорія
Випічка і страви з борошна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Швидка паска без метушні з тістом: рецепт пишної та смачної випічки

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
333 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1315
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Швидка паска без метушні з тістом: рецепт пишної та смачної випічки

Рецепт швидкої паски

Як приготувати святкову випічку за 20 хвилин

Коли часу на приготування паски обмаль, не дуже хочеться возитися з тістом можна спекти швидку паску. Печеться вона за 15 хвилин, а на смак — пишна та смачна, як і має бути Великодня випічка. Випікається така швидка паска в мікрохвильовій печі.

Рецепт смачної та швидкої паски

Інгредієнти:

  • борошно - 1,5 склянки,
  • яйця - 2 шт.,
  • цукор — одна склянка,
  • вершкове масло - 75 г, 
  • не запашна рослинна олія  - 35 г,
  • молоко - 150 мл, 
  • розпушувач - 1,5 ч. л,  
  • дрібка солі,
  • пакетик ванільного цукру - 1 шт,
  • цукати, родзинки, сухофрукти на смак.

Як приготувати паску в мікрохвильовій печі

  • Збиваємо міксером яйця з цукром, ваніліном та щіпкою солі.
  • В отриману масу додаємо молоко, рослинну олію та розтоплене вершкове масло. Ретельно все перемішуємо.
  • Всипаємо борошно з розпушувачем, перемішуємо. До тіста додаємо подрібнені сухофрукти чи цукати, ще раз перемішуємо.
  • Форми для запікання змащуємо маслом, розливаємо до половини тісто.
  • Випікаємо паски в мікрохвильовій печі по одній на повній потужності близько 4-5 хвилин. Після цього чекаємо хвилину і дістаємо випічку.
  • Прикрашаємо глазур’ю. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Великдень 2024
Наступна публікація