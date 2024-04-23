Швидка паска без метушні з тістом: рецепт пишної та смачної випічки

Як приготувати святкову випічку за 20 хвилин
Коли часу на приготування паски обмаль, не дуже хочеться возитися з тістом можна спекти швидку паску. Печеться вона за 15 хвилин, а на смак — пишна та смачна, як і має бути Великодня випічка. Випікається така швидка паска в мікрохвильовій печі.
Рецепт смачної та швидкої паски
Інгредієнти:
- борошно - 1,5 склянки,
- яйця - 2 шт.,
- цукор — одна склянка,
- вершкове масло - 75 г,
- не запашна рослинна олія - 35 г,
- молоко - 150 мл,
- розпушувач - 1,5 ч. л,
- дрібка солі,
- пакетик ванільного цукру - 1 шт,
- цукати, родзинки, сухофрукти на смак.
Як приготувати паску в мікрохвильовій печі
- Збиваємо міксером яйця з цукром, ваніліном та щіпкою солі.
- В отриману масу додаємо молоко, рослинну олію та розтоплене вершкове масло. Ретельно все перемішуємо.
- Всипаємо борошно з розпушувачем, перемішуємо. До тіста додаємо подрібнені сухофрукти чи цукати, ще раз перемішуємо.
- Форми для запікання змащуємо маслом, розливаємо до половини тісто.
- Випікаємо паски в мікрохвильовій печі по одній на повній потужності близько 4-5 хвилин. Після цього чекаємо хвилину і дістаємо випічку.
- Прикрашаємо глазур’ю.
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