- Дата публікації
-
- Категорія
- Випічка і страви з борошна
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 1 хв
Швидкий пиріг на кефірі за 10 хвилин — без міксера та точних вимірювань
Швидкий пиріг на кефірі: коли хочеться смаку домашньої випічки, а хвилин обмаль — це порятунок!
Жодного міксера, ваг чи зайвої метушні — лише кілька простих рухів, і ароматний пиріг з золотистою скоринкою вже печеться в духовці. Додавайте улюблений джем, експериментуйте зі смаками, і кожного разу ви отримуватимете ніжний, пишний десерт, який завжди виходить ідеальним. Рецептом поділилися на сайті “Смачненьке”.
Інгредієнти
- кефір
- 1 склянка
- цукор
- 150 г
- яйця
- 2 шт.
- олія
- 80 г
- борошно
- 1,5 склянки
- розпушувач
- 2 ч. ложки
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- дрібка
- густий джем
- 200 г
- сметана
- 150 г
Процес приготування:
У великій мисці збийте яйця з цукром і дрібкою солі до ніжної, легкої піни. Влийте кефір та олію, ретельно перемішайте віночком до однорідності. Потім додайте просіяне борошно разом із розпушувачем і ванільним цукром, акуратно замісіть тісто — воно повинно вийти густим і м’яким, як ніжна сметана.
Форму діаметром 22 см злегка змастіть олією або вистеліть пергаментом. Вилийте тісто й рівномірно розподіліть по дну. Зверху викладіть густий джем — ложкою або акуратними смужками (можна скористатися кондитерським мішком). Потім полийте сметаною, трохи розрівняйте поверхню й, за бажанням, присипте дрібно порубаними горіхами для хрумкого акценту.
Випікайте за температури 180 °C близько 45–50 хвилин: перші 20 хвилин у режимі конвекції, решту часу — верх-низ. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить сухою, ваш ароматний пиріг готовий до подавання.
Смачного!