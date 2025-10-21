ТСН у соціальних мережах

Випічка і страви з борошна
130
1 хв

Швидкий пиріг на кефірі за 10 хвилин — без міксера та точних вимірювань

Швидкий пиріг на кефірі: коли хочеться смаку домашньої випічки, а хвилин обмаль — це порятунок!

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
1 година
280 ккал
Пиріг на кефірі: рецепт (фото з сайту "Смачненьке")

Жодного міксера, ваг чи зайвої метушні — лише кілька простих рухів, і ароматний пиріг з золотистою скоринкою вже печеться в духовці. Додавайте улюблений джем, експериментуйте зі смаками, і кожного разу ви отримуватимете ніжний, пишний десерт, який завжди виходить ідеальним. Рецептом поділилися на сайті “Смачненьке”.

Інгредієнти

кефір
1 склянка
цукор
150 г
яйця
2 шт.
олія
80 г
борошно
1,5 склянки
розпушувач
2 ч. ложки
ванільний цукор
10 г
сіль
дрібка
густий джем
200 г
сметана
150 г

Процес приготування:

  1. У великій мисці збийте яйця з цукром і дрібкою солі до ніжної, легкої піни. Влийте кефір та олію, ретельно перемішайте віночком до однорідності. Потім додайте просіяне борошно разом із розпушувачем і ванільним цукром, акуратно замісіть тісто — воно повинно вийти густим і м’яким, як ніжна сметана.

  2. Форму діаметром 22 см злегка змастіть олією або вистеліть пергаментом. Вилийте тісто й рівномірно розподіліть по дну. Зверху викладіть густий джем — ложкою або акуратними смужками (можна скористатися кондитерським мішком). Потім полийте сметаною, трохи розрівняйте поверхню й, за бажанням, присипте дрібно порубаними горіхами для хрумкого акценту.

  3. Випікайте за температури 180 °C близько 45–50 хвилин: перші 20 хвилин у режимі конвекції, решту часу — верх-низ. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою: якщо вона виходить сухою, ваш ароматний пиріг готовий до подавання.

Смачного!

