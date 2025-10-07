- Дата публікації
- Випічка і страви з борошна
- 72
- 1 хв
Швидкий торт за 15 хвилин: легко, швидко і з продуктів, що завжди під рукою
Не вистачає часу на складні рецепти, але душа прагне солодкого? Приготуйте цей швидкий торт всього за 15 хвилин.
Для приготування знадобляться лише найпростіші інгредієнти, які зазвичай є на кухні, а результат приємно дивує — десерт виходить ніжним, соковитим і напрочуд смачним. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.
Інгредієнти
- яйця
- 4 шт.
- сіль
- 1/3 ч. ложки
- цукор
- 360 мл
- розтоплене вершкове масло
- 1/3 склянки
- кефір
- 1 склянка
- борошно
- 2 склянки
- волоські горіхи (подрібнені)
- 1 склянка
- сода
- 1 ч. ложка
- оцет
- 1 ст. ложка
- сметана
- 360 г
- варене згущенет молоко
- 1 склянка
- молоко (або рідкі вершки)
- ½ склянки
- згущене молоко (для просочування)
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
У глибокій мисці збийте яйця з цукром та дрібкою солі до утворення світлої, повітряної маси. Додайте розтоплене вершкове масло й кефір, ретельно перемішайте до однорідності. Просійте борошно й замісіть гладке тісто без грудочок. Вмішайте подрібнені волоські горіхи. Наприкінці додайте соду, попередньо загашену оцтом, і знову обережно перемішайте.
Форму розміром 36×26 см застеліть пергаментом, змастіть олією й вилийте тісто. Випікайте у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин, доки корж не набуде золотистого відтінку. Готову основу повністю охолодіть, обріжте краї (вони знадобляться для декору), а сам корж розріжте на чотири рівні частини.
Для крему збийте сметану з вареним згущеним молоком до ніжної, кремової консистенції. В окремій ємності змішайте молоко зі згущеним молоком для просочення. Ретельно зволожте кожен корж цією сумішшю, а потім перемастіть кремом, не забуваючи про верхній шар і боки виробу.
Крихту, отриману з обрізків, змішайте з подрібненими горіхами й обсипте боки торта. Верх прикрасьте кремом і тонкою сіточкою зі згущеного молока.
Смачного!