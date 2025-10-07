Швидкий торт за 15 хвилин: легко, швидко і з продуктів, що завжди під рукою

Для приготування знадобляться лише найпростіші інгредієнти, які зазвичай є на кухні, а результат приємно дивує — десерт виходить ніжним, соковитим і напрочуд смачним. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.

Процес приготування:

У глибокій мисці збийте яйця з цукром та дрібкою солі до утворення світлої, повітряної маси. Додайте розтоплене вершкове масло й кефір, ретельно перемішайте до однорідності. Просійте борошно й замісіть гладке тісто без грудочок. Вмішайте подрібнені волоські горіхи. Наприкінці додайте соду, попередньо загашену оцтом, і знову обережно перемішайте.

Форму розміром 36×26 см застеліть пергаментом, змастіть олією й вилийте тісто. Випікайте у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин, доки корж не набуде золотистого відтінку. Готову основу повністю охолодіть, обріжте краї (вони знадобляться для декору), а сам корж розріжте на чотири рівні частини.

Для крему збийте сметану з вареним згущеним молоком до ніжної, кремової консистенції. В окремій ємності змішайте молоко зі згущеним молоком для просочення. Ретельно зволожте кожен корж цією сумішшю, а потім перемастіть кремом, не забуваючи про верхній шар і боки виробу.