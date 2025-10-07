ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Швидкий торт за 15 хвилин: легко, швидко і з продуктів, що завжди під рукою

Не вистачає часу на складні рецепти, але душа прагне солодкого? Приготуйте цей швидкий торт всього за 15 хвилин.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
272 ккал
Торт зі згущенним молоком: рецепт

Торт зі згущенним молоком: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Для приготування знадобляться лише найпростіші інгредієнти, які зазвичай є на кухні, а результат приємно дивує — десерт виходить ніжним, соковитим і напрочуд смачним. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.

Інгредієнти

яйця
4 шт.
сіль
1/3 ч. ложки
цукор
360 мл
розтоплене вершкове масло
1/3 склянки
кефір
1 склянка
борошно
2 склянки
волоські горіхи (подрібнені)
1 склянка
сода
1 ч. ложка
оцет
1 ст. ложка
сметана
360 г
варене згущенет молоко
1 склянка
молоко (або рідкі вершки)
½ склянки
згущене молоко (для просочування)
2 ст. ложки

Процес приготування:

  1. У глибокій мисці збийте яйця з цукром та дрібкою солі до утворення світлої, повітряної маси. Додайте розтоплене вершкове масло й кефір, ретельно перемішайте до однорідності. Просійте борошно й замісіть гладке тісто без грудочок. Вмішайте подрібнені волоські горіхи. Наприкінці додайте соду, попередньо загашену оцтом, і знову обережно перемішайте.

  2. Форму розміром 36×26 см застеліть пергаментом, змастіть олією й вилийте тісто. Випікайте у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 15 хвилин, доки корж не набуде золотистого відтінку. Готову основу повністю охолодіть, обріжте краї (вони знадобляться для декору), а сам корж розріжте на чотири рівні частини.

  3. Для крему збийте сметану з вареним згущеним молоком до ніжної, кремової консистенції. В окремій ємності змішайте молоко зі згущеним молоком для просочення. Ретельно зволожте кожен корж цією сумішшю, а потім перемастіть кремом, не забуваючи про верхній шар і боки виробу.

  4. Крихту, отриману з обрізків, змішайте з подрібненими горіхами й обсипте боки торта. Верх прикрасьте кремом і тонкою сіточкою зі згущеного молока.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie