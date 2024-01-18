Сирне печиво з лимонним курдом: рецепт незвичайної випічки

Рецепт настільки простий, наскільки це можливо. Ви можете приготувати його, використовуючи лише руки й лопатку. Ніжний сирний смак печива чудово доповнює лимонний курд (заварний крем із лимонним соком).

Інгредієнти цукор 2/3 склянки вершкове масло 250 г яйце 1 шт. ванільний екстракт 1 ч. л. борошно 2 та 1/4 склянки сіль 1/2 ч. л. лимонний курд (заварний крем) 1/2 склянки

1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть два дека пергаментним папером.

2. В чаші електричного міксера з насадкою-лопаткою збийте вершкове масло й цукор до отримання легкої та повітряної маси. Додайте яйце і ваніль та перемішайте до однорідної консистенції. Додайте в міксер борошно й сіль та перемішуйте на середній або низькій швидкості, доки не утвориться тісто.

3. Використовуючи невелику ложку для печива, сформуйте з тіста кульки вагою приблизно по 1 столовій ложці, катаючи кожну між долонями, щоб вони стали круглими. Розкладіть на підготовлених деках, залишаючи між кожним печивом відстань близько 2 сантиметрів. Пальцем, великим пальцем або тильним боком мірної ложки на ½ чайної ложки зробіть поглиблення в центрі кожної кульки.

4. Використовуючи ложку, кондитерський мішок або пакет зі зрізаним одним кутом, заповніть кожне заглиблення приблизно ½ чайної ложки лимонного курда. Працюючи з одним деком за раз, покладіть його до духовки та випікайте, доки він не стане трохи золотистим по краях, 10-12 хвилин. Перекладіть на решітку до повного остигання. Повторюйте, поки все печиво не буде сформоване та випечене. Зберігайте в герметичному контейнері до 4 днів.

Порада:

Лимонний курд можна замінити варенням або джемом

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