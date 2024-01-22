Сирні булочки з кунжутом: рецепт смачної випічки

Сирні булочки виходять несолодкими і вимагають підняття тіста. Їх можна їсти просто так або приготувати з ними бутерброди чи подати до перших страв замість хліба. Для приготування знадобляться два види сиру, яйця, борошно та розпушувач. Все перемішайте - і випікайте сирні булочки із золотистою кунжутною скоринкою.