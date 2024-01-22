Категорія
Випічка і страви з борошна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сирні булочки з кунжутом: рецепт смачної випічки

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
403 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
340
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Сирні булочки з кунжутом: рецепт смачної випічки

Сирні булочки з кунжутом / Фото: Credits

Сирні булочки виходять несолодкими і вимагають підняття тіста. Їх можна їсти просто так або приготувати з ними бутерброди чи подати до перших страв замість хліба. Для приготування знадобляться два види сиру, яйця, борошно та розпушувач. Все перемішайте - і випікайте сирні булочки із золотистою кунжутною скоринкою.

Інгредієнти

твердий сир
100 г
кисломолочний сир
250 г
яйце
1 шт.
борошно
2 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
сіль
0,5 ч. л.
кунжут
вершкове масло
  1. Твердий сир натріть на дрібній тертці. Додайте до нього кисломолочний сир, яйце, перемішане з розпушувачем борошно та сіль. Перемішайте.
  2. Руки змочіть холодною водою. Тісто розділіть на шматочки і скачайте джгут. Сформуйте зі джгута з тіста бублик, з'єднайте протилежні краї. Булочки змастіть і посипте кунжутом.
  3. Деко застеліть пергаментним папером. Викладіть булочки.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Готові гарячі булочки змастіть вершковим маслом.

Поради:

Сир використовуйте не менше 5% жирності.

Читайте також:

Неймовірні картопляно-сирні ньокі! Простий рецепт італійських галушок – Рецепти "Сніданку з 1+1"

Неймовірні картопляно-сирні ньокі! Простий рецепт італійських галушок – Рецепти "Сніданку з 1+1"

Повʼязані теми:

Наступна публікація