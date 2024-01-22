Сирні булочки з кунжутом: рецепт смачної випічки

Сирні булочки виходять несолодкими і вимагають підняття тіста. Їх можна їсти просто так або приготувати з ними бутерброди чи подати до перших страв замість хліба. Для приготування знадобляться два види сиру, яйця, борошно та розпушувач. Все перемішайте - і випікайте сирні булочки із золотистою кунжутною скоринкою.
Інгредієнти
- твердий сир
- 100 г
- кисломолочний сир
- 250 г
- яйце
- 1 шт.
- борошно
- 2 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- кунжут
- вершкове масло
- Твердий сир натріть на дрібній тертці. Додайте до нього кисломолочний сир, яйце, перемішане з розпушувачем борошно та сіль. Перемішайте.
- Руки змочіть холодною водою. Тісто розділіть на шматочки і скачайте джгут. Сформуйте зі джгута з тіста бублик, з'єднайте протилежні краї. Булочки змастіть і посипте кунжутом.
- Деко застеліть пергаментним папером. Викладіть булочки.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Готові гарячі булочки змастіть вершковим маслом.
Поради:
Сир використовуйте не менше 5% жирності.
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