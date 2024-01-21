Смачне печиво на швидку руку за 30 хвилин: лише одне яйце та пів склянки кефіру

Як приготувати ароматне, хрумке та ніжне печиво до чаю? Дуже просто, ділимося секретом.

Інгредієнти для печива:

яйце – одне,

цукор – 2 ст.л,

кефір – пів склянки або 100 г,

борошно 250-300 г,

розпушувач — чайна ложка,

сіль – пів чайної ложки,

олія – 4 ст.л

Приготування печива:

Розбиваємо яйце, додаємо до нього дві столові ложки з гіркою цукру. Додаємо пів чайної ложки солі. Збиваємо вінчиком.

Вливаємо 4 ст. ложки олії.

Додаємо пів склянки теплого кефіру. Перемішуємо.

Всипаємо муку. Тісто повинно трохи прилипати до рук. Додаємо розпушувач. Перемішуємо.

Робоче місце присипаємо борошном та розкачуємо тісто завтовшки один см. Далі перекладаємо на деко із застеленим пергаментом. Посипаємо цукром та придавлюємо трохи качалкою.

Нарізаємо на квадратики, на кружечки, будь-які фігурки.

Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.

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