Смачне печиво на швидку руку за 30 хвилин: лише одне яйце та пів склянки кефіру

Рецепт смачного домашнього печива без клопотів
Як приготувати ароматне, хрумке та ніжне печиво до чаю? Дуже просто, ділимося секретом.
Інгредієнти для печива:
- яйце – одне,
- цукор – 2 ст.л,
- кефір – пів склянки або 100 г,
- борошно 250-300 г,
- розпушувач — чайна ложка,
- сіль – пів чайної ложки,
- олія – 4 ст.л
Приготування печива:
- Розбиваємо яйце, додаємо до нього дві столові ложки з гіркою цукру. Додаємо пів чайної ложки солі. Збиваємо вінчиком.
- Вливаємо 4 ст. ложки олії.
- Додаємо пів склянки теплого кефіру. Перемішуємо.
- Всипаємо муку. Тісто повинно трохи прилипати до рук. Додаємо розпушувач. Перемішуємо.
- Робоче місце присипаємо борошном та розкачуємо тісто завтовшки один см. Далі перекладаємо на деко із застеленим пергаментом. Посипаємо цукром та придавлюємо трохи качалкою.
- Нарізаємо на квадратики, на кружечки, будь-які фігурки.
- Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.
Читайте також: