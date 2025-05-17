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- Випічка і страви з борошна
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Смачний та простий весняний тарт зі сметаною і зеленою цибулею: рецепт
З настанням весни з’являється бажання побалувати себе чимось ніжним, запашним і легким для організму.
Ця страва з ніжною сметанною заливкою, зеленою цибулею та соковитим горошком приємно вразить вас несподіваною гармонією смаку. Вона стане ідеальним вибором як для сімейного обіду чи легкої вечері, так і для святкових частувань — тарт однаково смачний і щойно з печі, і охолоджений.
Інгредієнти
- борошно
- 200 г
- холодне вершкове масло
- 100 г
- сир грюйєр
- 50 г
- крижана вода
- 2-3 ст. ложки
- зелена цибуля
- великий пучок
- заморожений зелений горошок
- 200 г
- молоко
- 150 мл
- яйця великі
- 3 шт.
- сметана 25%
- 200 г
- вершкове масло (для начинки)
- 25 г
- сир грюйєр (додатково)
- 100 г
- мускатний горіх
- щіпка
- сіль
- за смаком
Процес приготування:
Готуємо тісто. Спершу дрібно натираємо сир грюйєр. Борошно висипаємо на стільницю або в глибоку миску, додаємо подрібнене кубиками дуже холодне вершкове масло й швидко перетираємо все пальцями або ножем — допоки маса не набуде текстури грубих крихт. Як тільки тісто нагадуватиме вологий пісок, додаємо тертий сир і кілька столових ложок крижаної води. Швидко замішуємо тісто: воно має зібратися в пружну кулю, не прилипаючи до рук.
Отриману масу загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник щонайменше на 15 хвилин. Потім розкачуємо охолоджене тісто в пласт завтовшки 3–4 мм, викладаємо у форму для випікання й формуємо бортики. Дно проколюємо виделкою — це допоможе уникнути здуття. Ставимо форму з тістом назад у холодильник ще на 10–15 хвилин.
Переходимо до начинки. У сковороді розтоплюємо шматочок вершкового масла, додаємо дрібно нарізану зелену цибулю та тушкуємо її на середньому вогні близько 5–7 хвилин, поки вона не стане м’якою й ароматною. Потім додаємо зелений горошок (не розморожуючи), трохи підсолюємо і готуємо ще кілька хвилин. Вливаємо молоко та прогріваємо до гарячого стану — не доводячи до кипіння. Після цього перебиваємо всю суміш у пюре за допомогою блендера до кремової консистенції.
Повертаємося до тіста. Дістаємо форму з холодильника, застилаємо пергаментом і насипаємо зверху вантаж — підійдуть керамічні кульки для випічки або жменька сухої квасолі. Випікаємо основу в розігрітій до 180 °C духовці: спочатку 10 хвилин із вантажем, потім — ще 10 хвилин без нього. Після цього зменшуємо температуру до 160 °C.
Готуємо заливання. В окремій мисці збиваємо яйця зі сметаною, додаємо половину натертого сиру грюйєр, щіпку меленого мускатного горіха, трохи солі та підготовлене овочеве пюре. Усе ретельно перемішуємо до однорідної маси.
Фінальний штрих. Виливаємо начинку на підпечену основу, рівномірно розподіляємо її по всій поверхні, посипаємо залишками сиру й ставимо в духовку на 25–35 хвилин — поки верхівка не підрум’яниться. Даємо готовому тарту трохи охолонути перед нарізанням — у теплому вигляді його текстура буде неймовірно ніжною, схожою на вершковий крем.
Смачного!