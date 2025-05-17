Смачний та простий весняний тарт зі сметаною і зеленою цибулею: рецепт

Ця страва з ніжною сметанною заливкою, зеленою цибулею та соковитим горошком приємно вразить вас несподіваною гармонією смаку. Вона стане ідеальним вибором як для сімейного обіду чи легкої вечері, так і для святкових частувань — тарт однаково смачний і щойно з печі, і охолоджений.

Процес приготування:

Готуємо тісто. Спершу дрібно натираємо сир грюйєр. Борошно висипаємо на стільницю або в глибоку миску, додаємо подрібнене кубиками дуже холодне вершкове масло й швидко перетираємо все пальцями або ножем — допоки маса не набуде текстури грубих крихт. Як тільки тісто нагадуватиме вологий пісок, додаємо тертий сир і кілька столових ложок крижаної води. Швидко замішуємо тісто: воно має зібратися в пружну кулю, не прилипаючи до рук.

Отриману масу загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник щонайменше на 15 хвилин. Потім розкачуємо охолоджене тісто в пласт завтовшки 3–4 мм, викладаємо у форму для випікання й формуємо бортики. Дно проколюємо виделкою — це допоможе уникнути здуття. Ставимо форму з тістом назад у холодильник ще на 10–15 хвилин.

Переходимо до начинки. У сковороді розтоплюємо шматочок вершкового масла, додаємо дрібно нарізану зелену цибулю та тушкуємо її на середньому вогні близько 5–7 хвилин, поки вона не стане м’якою й ароматною. Потім додаємо зелений горошок (не розморожуючи), трохи підсолюємо і готуємо ще кілька хвилин. Вливаємо молоко та прогріваємо до гарячого стану — не доводячи до кипіння. Після цього перебиваємо всю суміш у пюре за допомогою блендера до кремової консистенції.

Повертаємося до тіста. Дістаємо форму з холодильника, застилаємо пергаментом і насипаємо зверху вантаж — підійдуть керамічні кульки для випічки або жменька сухої квасолі. Випікаємо основу в розігрітій до 180 °C духовці: спочатку 10 хвилин із вантажем, потім — ще 10 хвилин без нього. Після цього зменшуємо температуру до 160 °C.

Готуємо заливання. В окремій мисці збиваємо яйця зі сметаною, додаємо половину натертого сиру грюйєр, щіпку меленого мускатного горіха, трохи солі та підготовлене овочеве пюре. Усе ретельно перемішуємо до однорідної маси.