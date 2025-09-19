ТСН у соціальних мережах

Випічка і страви з борошна
154
2 хв

Сосиски в тісті: рецепт теплої класики

Запечені сосиски в тісті: класичний рецепт для всієї родини.

Автор публікації
Ганна Носова
Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
275 ккал
Рецепт сосиски в тісті// фото:https://www.youtube.com/@pepi-life

Рецепт сосиски в тісті// фото:https://www.youtube.com/@pepi-life

Сосиски в тісті — це ідеальна страва, що поєднує простоту приготування з чудовим смаком. Цей рецепт, який нагадує про дитинство, підійде як для швидкого перекушування, так і для сімейного обіду.

Дріжджове тісто для сосисок

Інгредієнти для тіста

  • Сосиски: 5 шт.

  • Молоко: 150 мл

  • Яйце: 1 жовток

  • Вершкове масло: 35 г

  • Борошно: 270 г

  • Дріжджі: 15 г живих або 5 г сухих

  • Цукор: 2 ч. л.

  • Сіль: ½ ч. л.

Покроковий рецепт

  1. Активуйте дріжджі. У теплому молоці розчиніть цукор і дріжджі. Залиште суміш на 15 хвилин, щоб вона почала пінитися. Якщо використовуєте швидкодіючі сухі дріжджі, цей крок можна пропустити.

  2. Замісіть тісто. У дріжджову суміш додайте яєчний жовток і перемішайте. Потім поступово всипте половину борошна і сіль, перемішуючи лопаткою. Додайте решту борошна та м’яке вершкове масло і замісіть м’яке тісто, що не липне до рук. Накрийте його і залиште в теплому місці на одну годину, щоб воно збільшилося в об’ємі.

  3. Сформуйте сосиски в тісті. Розділіть тісто на 5 рівних частин по 100 г кожна. Сформуйте з них кульки, накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин. Розкачайте кожну кульку в коржик, покладіть на неї сосиску і щільно загорніть, защипнувши краї.

  4. Випікайте. Перекладіть заготівлі на деко швом донизу. Зробіть на кожній кілька неглибоких надрізів для прикраси. Накрийте і залиште підходити ще на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть сосиски молоком і випікайте приблизно 20 хвилин, до золотистої скоринки.

Готові сосиски в тісті стануть чудовим частуванням для всієї родини.

