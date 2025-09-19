- Дата публікації
-
- Категорія
- Випічка і страви з борошна
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 2 хв
Сосиски в тісті: рецепт теплої класики
Запечені сосиски в тісті: класичний рецепт для всієї родини.
Сосиски в тісті — це ідеальна страва, що поєднує простоту приготування з чудовим смаком. Цей рецепт, який нагадує про дитинство, підійде як для швидкого перекушування, так і для сімейного обіду.
Дріжджове тісто для сосисок
Інгредієнти для тіста
Сосиски: 5 шт.
Молоко: 150 мл
Яйце: 1 жовток
Вершкове масло: 35 г
Борошно: 270 г
Дріжджі: 15 г живих або 5 г сухих
Цукор: 2 ч. л.
Сіль: ½ ч. л.
Покроковий рецепт
Активуйте дріжджі. У теплому молоці розчиніть цукор і дріжджі. Залиште суміш на 15 хвилин, щоб вона почала пінитися. Якщо використовуєте швидкодіючі сухі дріжджі, цей крок можна пропустити.
Замісіть тісто. У дріжджову суміш додайте яєчний жовток і перемішайте. Потім поступово всипте половину борошна і сіль, перемішуючи лопаткою. Додайте решту борошна та м’яке вершкове масло і замісіть м’яке тісто, що не липне до рук. Накрийте його і залиште в теплому місці на одну годину, щоб воно збільшилося в об’ємі.
Сформуйте сосиски в тісті. Розділіть тісто на 5 рівних частин по 100 г кожна. Сформуйте з них кульки, накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин. Розкачайте кожну кульку в коржик, покладіть на неї сосиску і щільно загорніть, защипнувши краї.
Випікайте. Перекладіть заготівлі на деко швом донизу. Зробіть на кожній кілька неглибоких надрізів для прикраси. Накрийте і залиште підходити ще на 30 хвилин. Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть сосиски молоком і випікайте приблизно 20 хвилин, до золотистої скоринки.
Готові сосиски в тісті стануть чудовим частуванням для всієї родини.