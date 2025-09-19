Сосиски в тісті: рецепт теплої класики

Сосиски в тісті — це ідеальна страва, що поєднує простоту приготування з чудовим смаком. Цей рецепт, який нагадує про дитинство, підійде як для швидкого перекушування, так і для сімейного обіду.

Активуйте дріжджі. У теплому молоці розчиніть цукор і дріжджі. Залиште суміш на 15 хвилин, щоб вона почала пінитися. Якщо використовуєте швидкодіючі сухі дріжджі, цей крок можна пропустити.

Замісіть тісто. У дріжджову суміш додайте яєчний жовток і перемішайте. Потім поступово всипте половину борошна і сіль, перемішуючи лопаткою. Додайте решту борошна та м’яке вершкове масло і замісіть м’яке тісто, що не липне до рук. Накрийте його і залиште в теплому місці на одну годину, щоб воно збільшилося в об’ємі.

Сформуйте сосиски в тісті. Розділіть тісто на 5 рівних частин по 100 г кожна. Сформуйте з них кульки, накрийте плівкою і залиште на 15 хвилин. Розкачайте кожну кульку в коржик, покладіть на неї сосиску і щільно загорніть, защипнувши краї.