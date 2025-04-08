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- Випічка і страви з борошна
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Стародавній рецепт паски: так великодню випічку готували наші бабусі — з газети 1913 року
Пропонуємо вам ексклюзивний рецепт паски, який зберігся від 1913 року і був надрукований у старовинній газеті, що дійшла до наших днів.
Це тісто під назвою “Царське”, яке традиційно використовується для виготовлення Великодньої випічки, надасть вашому хлібу неперевершений смак і аромат домашньої випічки з особливою текстурою. Відкрийте для себе рецепти, що пережили час, і створіть справжню атмосферу свята завдяки цьому смачному рецепту.
Інгредієнти
- живі дріжджі
- 30 г
- тепле молоко
- 50 мл
- гаряче молоко
- 200 мл
- борошно
- 3 ст. ложки з загальної кількості
- борошно
- 500 г
- жовтки
- 4 шт.
- цукор
- 150 г
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- 1 г
- цедра апельсину
- 1 шт.
- мигдаль
- 100 г
- м’яке вершкове масло
- 100 г
- родзинки
- 100 г
- яєчний жовток для змащування
- 1 шт.
Процес приготування:
У склянці розчиняємо дріжджі в тепломолочній суміші, добре перемішуємо і залишаємо на деякий час. В іншій мисці змішуємо 3 ст. л. борошна з гарячим молоком і даємо їй охолонути. Жовтки збиваємо з цукром і ванільним цукром до світлого кольору. Потім додаємо цю суміш до молочної з борошном, добре перемішуємо, після чого вливаємо дріжджову суміш і все добре розмішуємо лопаткою. Накриваємо харчовою плівкою та даємо постояти в теплому місці протягом 1 години.
Якщо на опарі з’являться бульбашки, додаємо сіль, апельсинову цедру та подрібнений мигдаль, перемішуємо. Просіюємо борошно двічі, замішуємо тісто руками, додаємо розм’якшене масло. Якщо тісто липне до рук, додаємо трохи олії і продовжуємо місити. В кінці додаємо родзинки. Тісто накриваємо плівкою і залишаємо на 1,5–2 години в теплому місці для підйому.
Розділяємо тісто на 3 частини, формуємо кульки та заховуємо родзинки всередині. Викладаємо в паперові формочки діаметром 14 см, наповнюючи їх до половини. Залишаємо для підходу на 1,5 години. Перед випіканням змащуємо кульки жовтком і випікаємо в розігрітій духовці при температурі 175 градусів протягом 30 хвилин. Охолоджуємо паски в формах і подаємо на стіл.
Смачного!