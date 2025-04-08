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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
2 хв

Стародавній рецепт паски: так великодню випічку готували наші бабусі — з газети 1913 року

Пропонуємо вам ексклюзивний рецепт паски, який зберігся від 1913 року і був надрукований у старовинній газеті, що дійшла до наших днів.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
5 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
402 ккал
Стародавній рецепт паски

Стародавній рецепт паски / © Pixabay

Це тісто під назвою “Царське”, яке традиційно використовується для виготовлення Великодньої випічки, надасть вашому хлібу неперевершений смак і аромат домашньої випічки з особливою текстурою. Відкрийте для себе рецепти, що пережили час, і створіть справжню атмосферу свята завдяки цьому смачному рецепту.

Інгредієнти

живі дріжджі
30 г
тепле молоко
50 мл
гаряче молоко
200 мл
борошно
3 ст. ложки з загальної кількості
борошно
500 г
жовтки
4 шт.
цукор
150 г
ванільний цукор
10 г
сіль
1 г
цедра апельсину
1 шт.
мигдаль
100 г
м’яке вершкове масло
100 г
родзинки
100 г
яєчний жовток для змащування
1 шт.

Процес приготування:

  1. У склянці розчиняємо дріжджі в тепломолочній суміші, добре перемішуємо і залишаємо на деякий час. В іншій мисці змішуємо 3 ст. л. борошна з гарячим молоком і даємо їй охолонути. Жовтки збиваємо з цукром і ванільним цукром до світлого кольору. Потім додаємо цю суміш до молочної з борошном, добре перемішуємо, після чого вливаємо дріжджову суміш і все добре розмішуємо лопаткою. Накриваємо харчовою плівкою та даємо постояти в теплому місці протягом 1 години.

  2. Якщо на опарі з’являться бульбашки, додаємо сіль, апельсинову цедру та подрібнений мигдаль, перемішуємо. Просіюємо борошно двічі, замішуємо тісто руками, додаємо розм’якшене масло. Якщо тісто липне до рук, додаємо трохи олії і продовжуємо місити. В кінці додаємо родзинки. Тісто накриваємо плівкою і залишаємо на 1,5–2 години в теплому місці для підйому.

  3. Розділяємо тісто на 3 частини, формуємо кульки та заховуємо родзинки всередині. Викладаємо в паперові формочки діаметром 14 см, наповнюючи їх до половини. Залишаємо для підходу на 1,5 години. Перед випіканням змащуємо кульки жовтком і випікаємо в розігрітій духовці при температурі 175 градусів протягом 30 хвилин. Охолоджуємо паски в формах і подаємо на стіл.

Смачного!

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