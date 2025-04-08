Це тісто під назвою “Царське”, яке традиційно використовується для виготовлення Великодньої випічки, надасть вашому хлібу неперевершений смак і аромат домашньої випічки з особливою текстурою. Відкрийте для себе рецепти, що пережили час, і створіть справжню атмосферу свята завдяки цьому смачному рецепту.

Процес приготування:

У склянці розчиняємо дріжджі в тепломолочній суміші, добре перемішуємо і залишаємо на деякий час. В іншій мисці змішуємо 3 ст. л. борошна з гарячим молоком і даємо їй охолонути. Жовтки збиваємо з цукром і ванільним цукром до світлого кольору. Потім додаємо цю суміш до молочної з борошном, добре перемішуємо, після чого вливаємо дріжджову суміш і все добре розмішуємо лопаткою. Накриваємо харчовою плівкою та даємо постояти в теплому місці протягом 1 години.

Якщо на опарі з’являться бульбашки, додаємо сіль, апельсинову цедру та подрібнений мигдаль, перемішуємо. Просіюємо борошно двічі, замішуємо тісто руками, додаємо розм’якшене масло. Якщо тісто липне до рук, додаємо трохи олії і продовжуємо місити. В кінці додаємо родзинки. Тісто накриваємо плівкою і залишаємо на 1,5–2 години в теплому місці для підйому.