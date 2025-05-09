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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Старий, перевірений роками рецепт: як приготувати пухкі коржі на кефірі

Якщо хочете здивувати своїх рідних смачною, ситною стравою, яка готується з простих та доступних інгредієнтів, спробуйте цей рецепт.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 2 хв.
Харчова цінність на 100 г
238 ккал
Коржі на кефірі: рецепт (фото з сайту Смачненьке)

Коржі на кефірі: рецепт (фото з сайту Смачненьке) / © Фото з відкритих джерел

Поки ці коржі смажаться, на кухні стоїть такий аромат, що всі ваші рідні зберуться за столом швидше, ніж зазвичай.

Інгредієнти

кефір
400 мл
борошно
650 г
яйце
1 шт.
сода
1 ч. ложка
сіль
1 ч. ложка
сметана
2 ст. ложки
олія
2 ст. ложки

Процес приготування:

  1. В миску вилити кефір, додати яйце, сіль, соду, сметану і добре перемішати.

  2. Влити олію і поступово додати просіяне борошно.

  3. Замісити тісто. Розділити його на рівні частини. Розкачати коржі і посмажити на олії на сковороді до золотистості з двох сторін.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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