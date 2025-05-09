- Дата публікації
-
- Категорія
- Випічка і страви з борошна
- Кількість переглядів
- 33
- Час на прочитання
- 1 хв
Старий, перевірений роками рецепт: як приготувати пухкі коржі на кефірі
Якщо хочете здивувати своїх рідних смачною, ситною стравою, яка готується з простих та доступних інгредієнтів, спробуйте цей рецепт.
Поки ці коржі смажаться, на кухні стоїть такий аромат, що всі ваші рідні зберуться за столом швидше, ніж зазвичай.
Інгредієнти
- кефір
- 400 мл
- борошно
- 650 г
- яйце
- 1 шт.
- сода
- 1 ч. ложка
- сіль
- 1 ч. ложка
- сметана
- 2 ст. ложки
- олія
- 2 ст. ложки
Процес приготування:
В миску вилити кефір, додати яйце, сіль, соду, сметану і добре перемішати.
Влити олію і поступово додати просіяне борошно.
Замісити тісто. Розділити його на рівні частини. Розкачати коржі і посмажити на олії на сковороді до золотистості з двох сторін.
Смачного!