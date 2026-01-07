ТСН у соціальних мережах

Випічка і страви з борошна
119
1 хв

Святковий "Наполеон" без клопоту: ніжний торт з мандаринами, що тане у роті

Торт “Наполеон” — безсмертна класика святкового столу. Повітряні, хрусткі коржі та ніжний крем підкорюють серця і дітей, і дорослих.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
1 год. 40 хв.
297 ккал
Торт "Наполеон" з мандаринами

Торт "Наполеон" з мандаринами / © Фото з відкритих джерел

А яскраві мандарини на вершечку роблять десерт не лише неймовірно смачним, а й по-справжньому зимовим та святковим.

Інгредієнти

готове листове тісто
500 г
борошно
для підпилення
молоко
1 л
яйця
3 шт.
цукор
200 г
кукурудзяний крохмаль
80 г
вершкове масло
200 г
ванільний цукор
1 ч. ложка
цедра мандаринів
1-2 шт.
мандарини
3-4 шт.
крихта з коржів
для прикрашання

Процес приготування:

  1. Коржі: Розморозьте листкове тісто, злегка розкачайте його і наріжте на рівні пласти. Викладіть на деко та випікайте при 200 °C протягом 10–12 хвилин до золотистого кольору.

  2. Крем: Яйця збийте з цукром, додайте крохмаль і трохи холодного молока. Решту молока доведіть до кипіння, влийте яєчну суміш і, постійно помішуючи, варіть до густої консистенції. Коли крем трохи охолоне, додайте м’яке вершкове масло, ваніль і дрібно натерту цедру мандаринів. Збийте до ніжності та ароматності.

  3. Формування торта: Щедро змастіть кожен корж кремом, складаючи їх один на одного. Не забудьте покрити кремом верх і боки торта.

  4. Остуджування: Приберіть "Наполеон" у холодильник мінімум на 6–8 годин, а краще — на ніч, щоб крем добре стабілізувався і торт просочився.

  5. Прикраса: Перед подаванням очистіть мандарини, розділіть на часточки та за бажанням зніміть тонку плівку. Викладіть фрукти зверху або по краю торта, створюючи святковий візерунок. Обсипте краї крихтою з коржів і для елегантного завершення додайте листочки м’яти або невеличку гілочку розмарину.

Смачного!

