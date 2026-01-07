Святковий "Наполеон" без клопоту: ніжний торт з мандаринами, що тане у роті

А яскраві мандарини на вершечку роблять десерт не лише неймовірно смачним, а й по-справжньому зимовим та святковим.

Процес приготування:

Коржі: Розморозьте листкове тісто, злегка розкачайте його і наріжте на рівні пласти. Викладіть на деко та випікайте при 200 °C протягом 10–12 хвилин до золотистого кольору.

Крем: Яйця збийте з цукром, додайте крохмаль і трохи холодного молока. Решту молока доведіть до кипіння, влийте яєчну суміш і, постійно помішуючи, варіть до густої консистенції. Коли крем трохи охолоне, додайте м’яке вершкове масло, ваніль і дрібно натерту цедру мандаринів. Збийте до ніжності та ароматності.

Формування торта: Щедро змастіть кожен корж кремом, складаючи їх один на одного. Не забудьте покрити кремом верх і боки торта.

Остуджування: Приберіть "Наполеон" у холодильник мінімум на 6–8 годин, а краще — на ніч, щоб крем добре стабілізувався і торт просочився.