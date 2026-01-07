- Дата публікації
Святковий "Наполеон" без клопоту: ніжний торт з мандаринами, що тане у роті
Торт “Наполеон” — безсмертна класика святкового столу. Повітряні, хрусткі коржі та ніжний крем підкорюють серця і дітей, і дорослих.
А яскраві мандарини на вершечку роблять десерт не лише неймовірно смачним, а й по-справжньому зимовим та святковим.
Інгредієнти
- готове листове тісто
- 500 г
- борошно
- для підпилення
- молоко
- 1 л
- яйця
- 3 шт.
- цукор
- 200 г
- кукурудзяний крохмаль
- 80 г
- вершкове масло
- 200 г
- ванільний цукор
- 1 ч. ложка
- цедра мандаринів
- 1-2 шт.
- мандарини
- 3-4 шт.
- крихта з коржів
- для прикрашання
Процес приготування:
Коржі: Розморозьте листкове тісто, злегка розкачайте його і наріжте на рівні пласти. Викладіть на деко та випікайте при 200 °C протягом 10–12 хвилин до золотистого кольору.
Крем: Яйця збийте з цукром, додайте крохмаль і трохи холодного молока. Решту молока доведіть до кипіння, влийте яєчну суміш і, постійно помішуючи, варіть до густої консистенції. Коли крем трохи охолоне, додайте м’яке вершкове масло, ваніль і дрібно натерту цедру мандаринів. Збийте до ніжності та ароматності.
Формування торта: Щедро змастіть кожен корж кремом, складаючи їх один на одного. Не забудьте покрити кремом верх і боки торта.
Остуджування: Приберіть "Наполеон" у холодильник мінімум на 6–8 годин, а краще — на ніч, щоб крем добре стабілізувався і торт просочився.
Прикраса: Перед подаванням очистіть мандарини, розділіть на часточки та за бажанням зніміть тонку плівку. Викладіть фрукти зверху або по краю торта, створюючи святковий візерунок. Обсипте краї крихтою з коржів і для елегантного завершення додайте листочки м’яти або невеличку гілочку розмарину.
Смачного!