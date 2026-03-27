- Випічка і страви з борошна
- 160
- 1 хв
Сирна паска з ананасом без випікання та без дріжджів: варто спробувати
Легка ананасова паска без випікання та дріжджів, яка не може не сподобатися.
Необхідні інгредієнти
Для приготування вам знадобляться такі продукти:
зернистий сир — 300 г;
консервований ананас — 300 г;
желатин — 20 г;
ананасовий сік (з-під консервів) — 150 мл;
яєчні білки — 3 шт.;
коричневий цукор — 2 ст. л.;
лимон — 1 шт.;
лайм — 1 шт.;
ваніль та дрібка солі.
Процес приготування
Спочатку необхідно підготувати желейну основу. Желатин заливають 150 мл холодного ананасового соку і залишають у теплому місці на 10 хвилин для набухання. Після цього його розчиняють на водяній бані або на дуже повільному вогні, не доводячи до кипіння, та дають трохи охолонути.
У глибокій мисці змішують зернистий сир, подрібнені на маленькі шматочки ананаси, цукор та ваніль. Туди ж додають натерту цедру та по одній столовій ложці соку лимона й лайма.
Окремо збивають яєчні білки з дрібкою солі до утворення міцної піни та обережно вмішують їх у сирну суміш. На завершення до загальної маси вливають підготовлений желатин і ретельно перемішують.
Отриману суміш виливають у форму та ставлять у холодильник щонайменше на 2 години до повного застигання. Готову паску можна прикрасити на власний розсуд.