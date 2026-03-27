Випічка і страви з борошна
160
1 хв

Сирна паска з ананасом без випікання та без дріжджів: варто спробувати

Легка ананасова паска без випікання та дріжджів, яка не може не сподобатися.

Ганна Носова
Час приготування
2 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
210 ккал
Сирна паска з ананасом

Необхідні інгредієнти

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

  • зернистий сир — 300 г;

  • консервований ананас — 300 г;

  • желатин — 20 г;

  • ананасовий сік (з-під консервів) — 150 мл;

  • яєчні білки — 3 шт.;

  • коричневий цукор — 2 ст. л.;

  • лимон — 1 шт.;

  • лайм — 1 шт.;

  • ваніль та дрібка солі.

Процес приготування

  • Спочатку необхідно підготувати желейну основу. Желатин заливають 150 мл холодного ананасового соку і залишають у теплому місці на 10 хвилин для набухання. Після цього його розчиняють на водяній бані або на дуже повільному вогні, не доводячи до кипіння, та дають трохи охолонути.

  • У глибокій мисці змішують зернистий сир, подрібнені на маленькі шматочки ананаси, цукор та ваніль. Туди ж додають натерту цедру та по одній столовій ложці соку лимона й лайма.

  • Окремо збивають яєчні білки з дрібкою солі до утворення міцної піни та обережно вмішують їх у сирну суміш. На завершення до загальної маси вливають підготовлений желатин і ретельно перемішують.

  • Отриману суміш виливають у форму та ставлять у холодильник щонайменше на 2 години до повного застигання. Готову паску можна прикрасити на власний розсуд.

