Тирамісу з засохлої паски: як приготувати смачний десерт

Тирамісу з паски

Після святкових вихідних часто залишається паска, яка вже втратила свою м’якість, яку можна перетворити на вишуканий італійський десерт. Завдяки своїй пористій структурі підсохла паска вбирає кавове просочення значно краще за традиційне печиво, створюючи неймовірно ніжну основу.

Інгредієнти для приготування

Для основи візьміть близько 300–400 г підсохлої паски. Якщо вона має цукати або цедру, смак готового десерту буде ще цікавішим. Також підготуйте:

500 г сиру маскарпоне;

4–5 свіжих яєць;

100 г цукрової пудри;

200 мл міцної кави (найкраще підійде еспресо);

Какао-порошок для посипання;

1–2 ст. л. лікеру (наприклад, Amaretto або Baileys) — за вашим бажанням.

Як приготувати тирамісу

Оскільки паска замінює печиво савоярді, її потрібно нарізати скибочками завтовшки 1,5–2 см або довгастими брусочками. Якщо м’якуш ще занадто вологий, підсушіть шматочки в духовці за 150°C протягом 5–7 хвилин.

Відокремте білки від жовтків. Спершу збийте жовтки з цукровою пудрою до утворення густої світлої маси, після чого з’єднайте їх із маскарпоне, обережно перемішуючи лопаткою. В іншій мисці збийте білки до стійких піків. Поступово додавайте білкову піну до сирної суміші, намагаючись зберегти повітряну текстуру.

Змішайте холодну каву з лікером. Шматочки паски занурюйте в рідину дуже швидко — буквально на 1–2 секунди. М’якуш вбирає вологу миттєво, тому важливо не перетримати, щоб десерт не став занадто мокрим.

Використовуйте глибоку форму або порційні креманки. Викладайте шари, чергуючи просочену паску та щедру порцію крему. Останнім шаром має бути крем.

Секрет ідеального смаку тирамісу з паски

Найважливіший етап — це витримування. Тирамісу має провести в холодильнику щонайменше 4–6 годин, а в ідеалі — цілу ніч. Тільки так паска повністю поєднається з кремом у цілісну структуру.

Безпосередньо перед подаванням на стіл густо посипте десерт какао. Якщо ваша паска містила багато цитрусової цедри, ви відчуєте приємний контраст між свіжими нотками та шляхетною гіркотою кави.