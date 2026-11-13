Тонкі млинці на кефірі, які не рвуться: секрет у одному інгредієнті

Млинці на кефірі

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Приготувати тонкі та ніжні млинці, які легко перевертаються і не рвуться, вдається не завжди. Часто вони прилипають до сковороди, виходять надто товстими або втрачають форму під час загортання начинки. Однак є простий спосіб зробити тісто більш еластичним — додати до нього окріп.

Такі млинці називають заварними. Їх готують на кефірі, а наприкінці замішування вливають гарячу воду. Завдяки цьому тісто набуває потрібної консистенції, а готові млинці виходять тонкими, м’якими та з характерними дрібними дірочками.

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Які інгредієнти знадобляться

Для приготування млинців потрібно:

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Кефір — 350 мл;

Окріп — 350 мл;

Пшеничне борошно — 250 г;

Яйця — 2 шт.;

Олія — 3 ст. л.;

Цукор — 2 ст. л.;

Сіль — ½ ч. л.;

Харчова сода — ½ ч. л.

Як приготувати тонкі млинці на кефірі

Спочатку трохи підігрійте кефір, щоб він був теплим, але не гарячим. Перелийте його в глибоку миску, всипте соду та ретельно перемішайте. Залиште суміш приблизно на 5 хвилин. За цей час сода почне реагувати з кислотою, що міститься в кефірі, і на поверхні з’являться бульбашки.

Після цього додайте яйця, цукор і сіль. Перемішайте все вінчиком до однорідності.

Далі невеликими порціями всипайте просіяне борошно, постійно перемішуючи тісто. На цьому етапі воно має бути досить густим. Важливо добре розмішати суміш, щоб у ній не залишилося грудочок.

Тепер настає головний момент приготування. Не припиняючи перемішувати тісто вінчиком, поступово влийте 350 мл крутого окропу. Додавати воду потрібно тонкою цівкою, щоб вона рівномірно розподілялася в суміші.

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Наприкінці влийте олію та ще раз перемішайте. Тісто має стати гладким і достатньо рідким, щоб легко розтікатися по сковороді тонким шаром.

Як правильно смажити млинці

Добре розігрійте сковороду. Перед першим млинцем за потреби злегка змастіть її олією.

Налийте невелику порцію тіста та швидко нахиліть сковороду в різні боки, щоб воно рівномірно розподілилося по поверхні.

Смажте млинець приблизно хвилину. Коли на поверхні з’являться дрібні дірочки, а краї почнуть підрум’янюватися, обережно переверніть його. Другий бік готуйте ще близько 30 секунд. Точний час залежить від нагрівання сковороди.

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Готові млинці складайте один на один, щоб вони довше залишалися теплими та м’якими.

Чому до тіста додають окріп

Гаряча вода частково змінює структуру крохмалю в борошні, завдяки чому тісто набуває інших властивостей. У поєднанні з правильними пропорціями інгредієнтів це допомагає отримати тонкі й гнучкі млинці, які зручно перевертати та загортати.

Кефір і сода сприяють утворенню бульбашок, тому під час смаження на поверхні з’являються маленькі отвори.

Такі млинці можна подавати зі сметаною, медом, джемом або згущеним молоком. Вони також підходять для начинки із сиру, м’яса, грибів чи інших несолодких продуктів.

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