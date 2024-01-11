Універсальне тісто для випічки: перевірений рецепт для пиріжків та булочок

Найпростіший рецепт швидкого тіста на кефірі дозволяє приготувати смачні духові, смажені пиріжки, біляші, булочки, рогалики. Начинка підійде як солодка, так і солона. Дріжджове тісто на кефірі замішується із простих продуктів – кефіру, борошна, сухих дріжджів, цукру та солі. Випічка довго залишається свіжою і не черствіє.