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Універсальне тісто для випічки: перевірений рецепт для пиріжків та булочок

Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
207 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
359
Час на прочитання
1 хв
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Універсальне тісто для випічки: перевірений рецепт для пиріжків та булочок

Універсальне тісто для випічки / Фото: Credits

Найпростіший рецепт швидкого тіста на кефірі дозволяє приготувати смачні духові, смажені пиріжки, біляші, булочки, рогалики. Начинка підійде як солодка, так і солона. Дріжджове тісто на кефірі замішується із простих продуктів – кефіру, борошна, сухих дріжджів, цукру та солі. Випічка довго залишається свіжою і не черствіє.

Інгредієнти

борошно
3 скл.
кефір 2,5%
1 скл.
олія
4 ст. л.
дріжджі сухі
11 г
цукор
1 ст. л.
сіль
1 ч. л.
яйця (жовток) для змащування
1 шт.
  1. Теплий кефір змішайте з олією. Додайте цукор та сіль. Перемішайте.
  2. Просіяне через сито борошно змішайте з дріжджами. Влийте поступово суміш кефіру і замісіть тісто до однорідності і гладкості. Воно не повинно бути забитим, але й не липнути до рук. Сформуйте з тіста кулю, перекладіть у миску і накрийте харчовою плівкою або рушником. Залишіть у теплому місці на 40-60 хвилин.
  3. Поки тісто підходитиме, приготуйте начинку.
  4. Деко застеліть пергаментним папером. Сформуйте пиріжки, покладіть на відстані один від одного. Поки нагрівається духовка, дайте їм трохи підійти хвилин десять. Змастіть пиріжки жовтком.
  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів до золотистого кольору або обсмажте на сковороді на олії.

Поради:

  • Якщо випікатимете солодку випічку, додайте в тісто ванілін або ванільний цукор.

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