Універсальне тісто для випічки: перевірений рецепт для пиріжків та булочок

Найпростіший рецепт швидкого тіста на кефірі дозволяє приготувати смачні духові, смажені пиріжки, біляші, булочки, рогалики. Начинка підійде як солодка, так і солона. Дріжджове тісто на кефірі замішується із простих продуктів – кефіру, борошна, сухих дріжджів, цукру та солі. Випічка довго залишається свіжою і не черствіє.
Інгредієнти
- борошно
- 3 скл.
- кефір 2,5%
- 1 скл.
- олія
- 4 ст. л.
- дріжджі сухі
- 11 г
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- яйця (жовток) для змащування
- 1 шт.
- Теплий кефір змішайте з олією. Додайте цукор та сіль. Перемішайте.
- Просіяне через сито борошно змішайте з дріжджами. Влийте поступово суміш кефіру і замісіть тісто до однорідності і гладкості. Воно не повинно бути забитим, але й не липнути до рук. Сформуйте з тіста кулю, перекладіть у миску і накрийте харчовою плівкою або рушником. Залишіть у теплому місці на 40-60 хвилин.
- Поки тісто підходитиме, приготуйте начинку.
- Деко застеліть пергаментним папером. Сформуйте пиріжки, покладіть на відстані один від одного. Поки нагрівається духовка, дайте їм трохи підійти хвилин десять. Змастіть пиріжки жовтком.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів до золотистого кольору або обсмажте на сковороді на олії.
Поради:
- Якщо випікатимете солодку випічку, додайте в тісто ванілін або ванільний цукор.
Читайте також: