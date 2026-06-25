Вареники на пару з полуницею та шовковицею на кефірному тісті

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Літо завжди асоціюється з ароматом стиглих ягід, домашнім садом і теплими спогадами з дитинства. Поєднання соковитої полуниці та солодкої шовковиці перетворює звичайну страву на справжні сезонні ласощі.

Для приготування великих, повітряних вареників, які тануть у роті, ідеально підходить комбіноване тісто на кефірі. Завдяки поєднанню дріжджів та розпушувача під дією гарячої пари воно виростає майже вдвічі, перетворюючись на справжні пухкі булочки. Соковита літня начинка з полуниці та солодкої шовковиці додає страві особливого аромату та смаку, який повертає в безтурботне дитинство.

Необхідні інгредієнти

Кефір (обов’язково теплий, близько 35–38°C) — 500 мл

Сухі дріжджі — 1 ч. л.

Цукор — 1–2 ст. л.

Розпушувач для тіста — 1 ч. л.

Сіль — дрібка

Пшеничне борошно — близько 700–750 г (скільки візьме тісто)

Для начинки:

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Свіжа полуниця

Свіжа шовковиця

Цукор (для додавання в кожен вареник за смаком)

Покроковий процес приготування

Щоб тісто вийшло повітряним і добре піднялося на пару, важливо суворо дотримуватися правильної послідовності введення інгредієнтів.

У глибоку миску виливають теплий кефір. Додають цукор і сухі дріжджі, ретельно перемішують і залишають суміш у спокої на 7–10 хвилин. На поверхні має з’явитися пишна піна або дрібні бульбашки — це свідчить про те, що дріжджі прокинулися і готові до роботи. В окремому сухому посуді заздалегідь з’єднують більшу частину просіяного борошна, сіль та розпушувач. Ретельно перемішують сухі компоненти між собою, щоб розпушувач рівномірно розподілився по всій масі. Після цього суху суміш починають поступово, порціями просіювати в миску з активованими дріжджами та кефіром. Тісто замішують спочатку ложкою, а потім руками. Воно має вийти дуже м’яким, ніжним та еластичним. Забивати його зайвим борошном не можна, інакше вареники не зможуть добре піднятися під час приготування. Готове тісто накривають чистим рушником і ставлять у тепле місце на 35–40 хвилин. Поки тісто підходить, промивають полуницю та шовковицю під проточною водой та обов’язково викладають їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу. У полуниці видаляють зелені хвостики, а самі ягоди нарізають невеликими шматочками. Шовковицю залишають цілою. Коли тісто помітно збільшиться в об’ємі, його обминають і розділяють на кілька частин. Для парових вареників заготовки розкачують досить товсто — приблизно 5–7 міліметрів. За допомогою склянки вирізають кружечки. На центр кожної заготовки спочатку насипають трохи цукру, заздалегідь змішаного з кукурудзяним або картопляним крохмалем (у пропорції 1 чайна ложка крохмалю на 4–5 столових ложок цукру) — цей маленький секрет перетворить гарячий ягідний сік на густий сироп і не дозволить йому витекти. Вже зверху на цукрову подушку викладають подрібнену полуницю та кілька ягід шовковиці, які обов’язково мають бути сухими. Краї вареників ретельно та міцно защіпують, за бажанням роблячи подвійний шов або «кіску», щоб повністю запечатати начинку всередині. Сформовані вироби залишають на столі на 5–7 хвилин для повторного підйому перед термічною обробкою. Для готування використовують пароварку, мультиварку або каструлю з натягнутою зверху марлею чи спеціальною сіткою. Вода в нижній ємності має бурхливо кипіти протягом усього процесу. Решітку обов’язково змащують вершковим або рослинним маслом, щоб тісто не прилипло до поверхні. Вареники викладають на чималій відстані один від одного, оскільки вони суттєво збільшаться в розмірах. Каструлю щільно закривають кришкою і готують страву протягом 5–7 хвилин. Готові пишні вареники викладають у глибоку миску, щедро змащують вершковим маслом і подають до столу гарячими разом зі сметаною.

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