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- Випічка і страви з борошна
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Всього три інгредієнти: найвдаліша глазур для пасок "Швейцарська меренга"
Найбільш вражаючим декором для пасок є глазур. Її можна приготувати з цукрової пудри, яєчного білка, шоколаду чи какао. Але ми пропонуємо дуже простий та швидкий рецепт глазурі з трьох інгредієнтів.
Кулінарка опублікувала в Instagram рецепт смачної та ідеальної глазурі для пасок під назвою “Швейцарська меренга”.
Інгредієнти
- цукор
- 200 г
- білки
- 100 г
- лимонна кислота
- дрібка
Процес приготування:
Об'єднайте цукор і білок, поставте на водяну баню та постійно помішуйте.
Потім збийте суміш, поступово додаючи лимонний сік.
Смачного!