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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Всього три інгредієнти: найвдаліша глазур для пасок "Швейцарська меренга"

Найбільш вражаючим декором для пасок є глазур. Її можна приготувати з цукрової пудри, яєчного білка, шоколаду чи какао. Але ми пропонуємо дуже простий та швидкий рецепт глазурі з трьох інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
400 ккал
Глазур для пасок: рецепт

Глазур для пасок: рецепт / © unsplash.com

Кулінарка опублікувала в Instagram рецепт смачної та ідеальної глазурі для пасок під назвою “Швейцарська меренга”.

Інгредієнти

цукор
200 г
білки
100 г
лимонна кислота
дрібка

Процес приготування:

  1. Об'єднайте цукор і білок, поставте на водяну баню та постійно помішуйте.

  2. Потім збийте суміш, поступово додаючи лимонний сік.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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