Виходить завжди: паска "Сільська" — пухка, м’яка і місяць не черствіє
Улюблений рецепт паски багатьої українців на заварному тісті.
За ним паска виходить дуже ніжною, пухкою всередині і довго залишається свіжою та м’якою. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».
Інгредієнти
- сухофрукти
- 200-300 г
- апельсиновий сік
- 1 шт.
- пшеничне борошно
- 820-850 г
- молоко
- 250 мл
- живі дріжджі (або сухі)
- 40 г (10 г)
- яйця
- 4 шт.
- жовтки
- 2 шт.
- цукор
- 200 г
- сіль
- 1 ч. ложка
- ванільний цукор
- 20 г
- цедра апельсина
- 1 шт.
- олія
- 2 ст. ложки
- коньяк
- 2 ст. ложки
- м’яке вершкове масло
- 100 г
Процес приготування:
Спочатку потрібно промити і обсушити паперовим рушником сухофрукти, залити їх на ніч апельсиновим соком.
Приготувати заварну основу для тіста: всипати в каструлю 40 г борошна, додати 150 мл молока, добре перемішати, щоб не було грудочок. Поставити на маленький вогонь і постійно помішувати, поки маса не загусне. Зняти з плити і залишити охолоджуватися.
Окремо в 100 мл молока додати 1 ст. ложку цукру, дріжджі, 100 г борошна, перемішати до однорідної густої консистенції. Накрити і залишити опару в теплому місці.
В велику миску вибити яйця і ще 2 жовтки, додати сіль, ванільний цукор, звичайний цукор (що залишився), цедру апельсина. Збивати міксером на невеликій швидкості до поєднання. Додати 1 ст. ложку олію та коньяк. Знову збивати до світлого і злегка пишного стану, додати охолоджену заварну основу та добре перемішати.
Поступово ввести просіяне борошно, вмішати опару і замісити тісто. Поступово додати ще 1 ст. ложку олії та вершкове масло, добре вимішувати протягом 15 хвилин. Накрити миску плівкою і залишити на 1 годину в теплому місці.
Коли тісто вже піднялося, змастити руки олією, викласти на рівну тверду поверхню, додати сухофрукти і вимішати. Сформувати з тіста кульку, перекласти в миску, додатково змащену олією, залишити ще на 50 хвилин.
Викласти на стіл, поділити на рівні шматки, сформувати з кожного кульку. Викласти у форми, змащені олією. Закрити тканиною і залишити ще на 30-40 хвилин. Тим часом прогріти духовку до 170 градусів.
Маленькі паски випікаються до 30 хвилин, великі — 35 хвилин. За 15 хвилин до готовності потрібно накрити їх фольгою, щоб не підгорів верх.
Залишити повністю охолонути і прикрасити глазур’ю.
Смачного!