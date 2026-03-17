ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
2 хв

Виходить завжди: паска "Сільська" — пухка, м’яка і місяць не черствіє

Улюблений рецепт паски багатьої українців на заварному тісті.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 45 хв.
Харчова цінність на 100 г
299 ккал
Паска "Сільська": рецепт

Паска "Сільська": рецепт / © pexels.com

За ним паска виходить дуже ніжною, пухкою всередині і довго залишається свіжою та м’якою. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Інгредієнти

сухофрукти
200-300 г
апельсиновий сік
1 шт.
пшеничне борошно
820-850 г
молоко
250 мл
живі дріжджі (або сухі)
40 г (10 г)
яйця
4 шт.
жовтки
2 шт.
цукор
200 г
сіль
1 ч. ложка
ванільний цукор
20 г
цедра апельсина
1 шт.
олія
2 ст. ложки
коньяк
2 ст. ложки
м’яке вершкове масло
100 г

Процес приготування:

  1. Спочатку потрібно промити і обсушити паперовим рушником сухофрукти, залити їх на ніч апельсиновим соком.

  2. Приготувати заварну основу для тіста: всипати в каструлю 40 г борошна, додати 150 мл молока, добре перемішати, щоб не було грудочок. Поставити на маленький вогонь і постійно помішувати, поки маса не загусне. Зняти з плити і залишити охолоджуватися.

  3. Окремо в 100 мл молока додати 1 ст. ложку цукру, дріжджі, 100 г борошна, перемішати до однорідної густої консистенції. Накрити і залишити опару в теплому місці.

  4. В велику миску вибити яйця і ще 2 жовтки, додати сіль, ванільний цукор, звичайний цукор (що залишився), цедру апельсина. Збивати міксером на невеликій швидкості до поєднання. Додати 1 ст. ложку олію та коньяк. Знову збивати до світлого і злегка пишного стану, додати охолоджену заварну основу та добре перемішати.

  5. Поступово ввести просіяне борошно, вмішати опару і замісити тісто. Поступово додати ще 1 ст. ложку олії та вершкове масло, добре вимішувати протягом 15 хвилин. Накрити миску плівкою і залишити на 1 годину в теплому місці.

  6. Коли тісто вже піднялося, змастити руки олією, викласти на рівну тверду поверхню, додати сухофрукти і вимішати. Сформувати з тіста кульку, перекласти в миску, додатково змащену олією, залишити ще на 50 хвилин.

  7. Викласти на стіл, поділити на рівні шматки, сформувати з кожного кульку. Викласти у форми, змащені олією. Закрити тканиною і залишити ще на 30-40 хвилин. Тим часом прогріти духовку до 170 градусів.

  8. Маленькі паски випікаються до 30 хвилин, великі — 35 хвилин. За 15 хвилин до готовності потрібно накрити їх фольгою, щоб не підгорів верх.

  9. Залишити повністю охолонути і прикрасити глазур’ю.

Смачного!

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie