За ним паска виходить дуже ніжною, пухкою всередині і довго залишається свіжою та м’якою. Рецептом поділилися на сайті «Господинька».

Процес приготування:

Спочатку потрібно промити і обсушити паперовим рушником сухофрукти, залити їх на ніч апельсиновим соком.

Приготувати заварну основу для тіста: всипати в каструлю 40 г борошна, додати 150 мл молока, добре перемішати, щоб не було грудочок. Поставити на маленький вогонь і постійно помішувати, поки маса не загусне. Зняти з плити і залишити охолоджуватися.

Окремо в 100 мл молока додати 1 ст. ложку цукру, дріжджі, 100 г борошна, перемішати до однорідної густої консистенції. Накрити і залишити опару в теплому місці.

В велику миску вибити яйця і ще 2 жовтки, додати сіль, ванільний цукор, звичайний цукор (що залишився), цедру апельсина. Збивати міксером на невеликій швидкості до поєднання. Додати 1 ст. ложку олію та коньяк. Знову збивати до світлого і злегка пишного стану, додати охолоджену заварну основу та добре перемішати.

Поступово ввести просіяне борошно, вмішати опару і замісити тісто. Поступово додати ще 1 ст. ложку олії та вершкове масло, добре вимішувати протягом 15 хвилин. Накрити миску плівкою і залишити на 1 годину в теплому місці.

Коли тісто вже піднялося, змастити руки олією, викласти на рівну тверду поверхню, додати сухофрукти і вимішати. Сформувати з тіста кульку, перекласти в миску, додатково змащену олією, залишити ще на 50 хвилин.

Викласти на стіл, поділити на рівні шматки, сформувати з кожного кульку. Викласти у форми, змащені олією. Закрити тканиною і залишити ще на 30-40 хвилин. Тим часом прогріти духовку до 170 градусів.

Маленькі паски випікаються до 30 хвилин, великі — 35 хвилин. За 15 хвилин до готовності потрібно накрити їх фольгою, щоб не підгорів верх.