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Яблучний пиріг для лінивих з одним яйцем на сковорідці

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
129
Час на прочитання
1 хв
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Яблучний пиріг для лінивих з одним яйцем на сковорідці

Яблучний пиріг

Простий, легкий рецепт яблучного пирога

Рецептів яблучних пирогів багато, цей дуже легкий та швидкий, готується не в духовці, а на сковорідці. І продуктів для нього потрібно обмаль.

Інгредієнти для лінивого яблучного пирога

  • яблуко - 2 шт,
  • вода -  20 мл,
  • сметана - 150 г,
  • масло для начинки - 30 г,
  • масло для тіста - 50 г,
  • борошно - 130 г,
  • кориця - 10 г,
  • цукор - 10 г.,
  • лимонний сік.

Приготування яблучного пирога

  • Яблука поріжте скибками, шкірку можна не знімати. Закиньте яблука на сковорідку з розтопленим маслом.
  • ,Додайте водички, присипте цукром, корицею, додайте лимонного соку  та хвилин 5 потушіть до м'якості. 
  • Окремо приготуйте заливне тісто.  Яйце збийте з цукром вінчиком до однорідності.
  • Додайте сметану кімнатної температури, розтоплене масло, перемішайте вінчиком.
  • Додайте просіяне борошно, ретельно перемішайте до однорідності, краще блендером. Якщо тісто густе, можна додати молока чи води.
  • Залийте тістом яблука на сковороді, розрівняйте.
  • Готуйте на маленькому вогні 10-12 хвилин, тісто повинно піднятися.
  • Потім за допомогою лопатки переверніть пиріг. смажте другий бік на маленькому вогні 5-7 хвилин.

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