Яблучний пиріг для лінивих з одним яйцем на сковорідці

Простий, легкий рецепт яблучного пирога
Рецептів яблучних пирогів багато, цей дуже легкий та швидкий, готується не в духовці, а на сковорідці. І продуктів для нього потрібно обмаль.
Інгредієнти для лінивого яблучного пирога
- яблуко - 2 шт,
- вода - 20 мл,
- сметана - 150 г,
- масло для начинки - 30 г,
- масло для тіста - 50 г,
- борошно - 130 г,
- кориця - 10 г,
- цукор - 10 г.,
- лимонний сік.
Приготування яблучного пирога
- Яблука поріжте скибками, шкірку можна не знімати. Закиньте яблука на сковорідку з розтопленим маслом.
- ,Додайте водички, присипте цукром, корицею, додайте лимонного соку та хвилин 5 потушіть до м'якості.
- Окремо приготуйте заливне тісто. Яйце збийте з цукром вінчиком до однорідності.
- Додайте сметану кімнатної температури, розтоплене масло, перемішайте вінчиком.
- Додайте просіяне борошно, ретельно перемішайте до однорідності, краще блендером. Якщо тісто густе, можна додати молока чи води.
- Залийте тістом яблука на сковороді, розрівняйте.
- Готуйте на маленькому вогні 10-12 хвилин, тісто повинно піднятися.
- Потім за допомогою лопатки переверніть пиріг. смажте другий бік на маленькому вогні 5-7 хвилин.
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