Яблучний пиріг для лінивих з одним яйцем на сковорідці

Рецептів яблучних пирогів багато, цей дуже легкий та швидкий, готується не в духовці, а на сковорідці. І продуктів для нього потрібно обмаль.

Інгредієнти для лінивого яблучного пирога

яблуко - 2 шт,

вода - 20 мл,

сметана - 150 г,

масло для начинки - 30 г,

масло для тіста - 50 г,

борошно - 130 г,

кориця - 10 г,

цукор - 10 г.,

лимонний сік.

Приготування яблучного пирога

Яблука поріжте скибками, шкірку можна не знімати. Закиньте яблука на сковорідку з розтопленим маслом.

,Додайте водички, присипте цукром, корицею, додайте лимонного соку та хвилин 5 потушіть до м'якості.

Окремо приготуйте заливне тісто. Яйце збийте з цукром вінчиком до однорідності.

Додайте сметану кімнатної температури, розтоплене масло, перемішайте вінчиком.

Додайте просіяне борошно, ретельно перемішайте до однорідності, краще блендером. Якщо тісто густе, можна додати молока чи води.

Залийте тістом яблука на сковороді, розрівняйте.

Готуйте на маленькому вогні 10-12 хвилин, тісто повинно піднятися.

Потім за допомогою лопатки переверніть пиріг. смажте другий бік на маленькому вогні 5-7 хвилин.

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