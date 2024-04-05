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Як готувати закарпатську паску: цей рецепт великодньої випічки стане в вашій родині справжнім хітом

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
312 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
206
Час на прочитання
2 хв
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Як готувати закарпатську паску: цей рецепт великодньої випічки стане в вашій родині справжнім хітом

Як спекти закарпатську паску: рецепт / Фото: Unsplash

До святкування Великодня в Україні залишається один місяць, а отже вже час підшукувати рецепт смачної паски. Спробуйте цей закарпатський варіант святкової випічки.

Інгредієнти

тепле молоко
225 мл
борошно
480 г
цукор
60 г
сухі дріжджі (або живі дріжджі)
10 г (30 г)
яйце
1 шт.
жовток яйця
2 шт.
сметана
50 г
сіль
10 г
розтоплене вершкове масло
45 г
кунжут, гарбузове насіння тощо
для прикрашання

Спочатку готується опара:
Береться 100 мл теплого молока та 70 г борошна, додаються сухі (або живі) дріжджі та перемішується. Додається 30 г цукру і ще раз ретельно перемішується. Накривається чистим рушником та залишається на 15 хвилин у теплому місці, щоб опара підійшла.
Тепер можна зайнятися приготуванням тіста:

  1. Борошно, що залишилося, просіюється через сито, додається сіль і все ретельно перемішується.
  2. В окрему миску вибивається 1 яйце та ще один жовток, всипається 30 г цукру та все ретельно перемішується вінчиком.
  3. В миску з борошном вливається яєчна суміш і опара. Додається 125 мл теплого молока і сметана. Знову все перемішується.
  4. Потім у два етапи додається розтоплене вершкове масло. Спочатку тісто замішується лопаткою, а потім руками, поки воно не припинить прилипати до рук. Після цього тісто накривається харчовою плівкою, щоб воно підійшло, знову замішується і знову підходить (так тричі).
  5. Тісто ділиться на кілька пасок, з кожної частини формується куля, яка викладається у форму. Залишається, щоб підійшло в формі та змащується жовтком.
  6. Духовка розігрівається до 180 градусів. Паски потрібно випікати 30-50 хвилин, в залежності від потужності духовки та розміру випічки.
  7. Після випікання паски залишаються у формі, щоб вони "відпочили", а тоді виймаються.
  8. Прикрасити можна за бажанням.

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