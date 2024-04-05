Як готувати закарпатську паску: цей рецепт великодньої випічки стане в вашій родині справжнім хітом

До святкування Великодня в Україні залишається один місяць, а отже вже час підшукувати рецепт смачної паски. Спробуйте цей закарпатський варіант святкової випічки.
Інгредієнти
- тепле молоко
- 225 мл
- борошно
- 480 г
- цукор
- 60 г
- сухі дріжджі (або живі дріжджі)
- 10 г (30 г)
- яйце
- 1 шт.
- жовток яйця
- 2 шт.
- сметана
- 50 г
- сіль
- 10 г
- розтоплене вершкове масло
- 45 г
- кунжут, гарбузове насіння тощо
- для прикрашання
Спочатку готується опара:
Береться 100 мл теплого молока та 70 г борошна, додаються сухі (або живі) дріжджі та перемішується. Додається 30 г цукру і ще раз ретельно перемішується. Накривається чистим рушником та залишається на 15 хвилин у теплому місці, щоб опара підійшла.
Тепер можна зайнятися приготуванням тіста:
- Борошно, що залишилося, просіюється через сито, додається сіль і все ретельно перемішується.
- В окрему миску вибивається 1 яйце та ще один жовток, всипається 30 г цукру та все ретельно перемішується вінчиком.
- В миску з борошном вливається яєчна суміш і опара. Додається 125 мл теплого молока і сметана. Знову все перемішується.
- Потім у два етапи додається розтоплене вершкове масло. Спочатку тісто замішується лопаткою, а потім руками, поки воно не припинить прилипати до рук. Після цього тісто накривається харчовою плівкою, щоб воно підійшло, знову замішується і знову підходить (так тричі).
- Тісто ділиться на кілька пасок, з кожної частини формується куля, яка викладається у форму. Залишається, щоб підійшло в формі та змащується жовтком.
- Духовка розігрівається до 180 градусів. Паски потрібно випікати 30-50 хвилин, в залежності від потужності духовки та розміру випічки.
- Після випікання паски залишаються у формі, щоб вони "відпочили", а тоді виймаються.
- Прикрасити можна за бажанням.