Як готувати закарпатську паску: цей рецепт великодньої випічки стане в вашій родині справжнім хітом

До святкування Великодня в Україні залишається один місяць, а отже вже час підшукувати рецепт смачної паски. Спробуйте цей закарпатський варіант святкової випічки.

Інгредієнти тепле молоко 225 мл борошно 480 г цукор 60 г сухі дріжджі (або живі дріжджі) 10 г (30 г) яйце 1 шт. жовток яйця 2 шт. сметана 50 г сіль 10 г розтоплене вершкове масло 45 г кунжут, гарбузове насіння тощо для прикрашання

Спочатку готується опара:

Береться 100 мл теплого молока та 70 г борошна, додаються сухі (або живі) дріжджі та перемішується. Додається 30 г цукру і ще раз ретельно перемішується. Накривається чистим рушником та залишається на 15 хвилин у теплому місці, щоб опара підійшла.

Тепер можна зайнятися приготуванням тіста: