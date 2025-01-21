Як приготувати ідеальне тісто для пельменів: додайте один секретний інгредієнт

Більшість кухарів готують тісто для пельменів чи вареників з борошна і води, але спробуйте додати ще один секретний інгредієнт, щоб зробити його еластичнішим.

Якщо ви часто любите готувати пельмені або вареники вдома, спробуйте наступного разу зробити тісто за цим рецептом.

Інгредієнти борошно 4 склянки сіль 1 ч. ложка вода 200 мл рослинна рафінована олія 25 мл яйце 1 шт.

Процес приготування:

Дехто вважає, що не слід додавати до тіста для пельменів чи вареників яйце, адже воно зробить його твердим. Проте, професійні кухарі наголошують, що цей секретний інгредієнт додає тісту еластичності, воно не буде рватися в руках. Борошно слід просіяти, зробити невелику ямку посередині і всипати туди сіль. В окремій ємності змішайте гарячу воду (не окріп) та олію. Перемішайте, влийте до борошна. Спочатку тісто замішуйте ложкою, поки маса досить гаряча, потім руками. Вбийте яйце і теж вмішайте руками.

Після цього можете розкатувати тісто, робити форми і начиняти улюбленою начинкою. Смачного!