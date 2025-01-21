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Як приготувати ідеальне тісто для пельменів: додайте один секретний інгредієнт

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
234 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
370
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати ідеальне тісто для пельменів: додайте один секретний інгредієнт

Як приготувати ідеальне тісто на пельмені чи вареники / Фото: pixabay.com

Більшість кухарів готують тісто для пельменів чи вареників з борошна і води, але спробуйте додати ще один секретний інгредієнт, щоб зробити його еластичнішим.

Якщо ви часто любите готувати пельмені або вареники вдома, спробуйте наступного разу зробити тісто за цим рецептом.

Інгредієнти

борошно
4 склянки
сіль
1 ч. ложка
вода
200 мл
рослинна рафінована олія
25 мл
яйце
1 шт.

Процес приготування:

  1. Дехто вважає, що не слід додавати до тіста для пельменів чи вареників яйце, адже воно зробить його твердим. Проте, професійні кухарі наголошують, що цей секретний інгредієнт додає тісту еластичності, воно не буде рватися в руках.
  2. Борошно слід просіяти, зробити невелику ямку посередині і всипати туди сіль.
  3. В окремій ємності змішайте гарячу воду (не окріп) та олію. Перемішайте, влийте до борошна. Спочатку тісто замішуйте ложкою, поки маса досить гаряча, потім руками. Вбийте яйце і теж вмішайте руками.

Після цього можете розкатувати тісто, робити форми і начиняти улюбленою начинкою. Смачного!

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