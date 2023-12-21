Запечені в листковому тісті курячі гомілки: незвичайний рецепт

Чудовий спосіб оригінально приготувати гомілки. Страва має дуже апетитний і святковий вигляд. Сік від ніжок під час запікання просочує тісто, від цього воно стає хрустким із золотавою скоринкою, а м'ясо буде м'яким, ароматним і соковитим.
Інгредієнти
- гомілка куряча
- 7 шт.
- тісто листкове бездріжджове
- 500 г
- яйце (жовток)
- 1 шт.
- часник
- 2 зубки
- соєвий соус
- 2 ст. л.
- паприка солодка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- кунжут
- рослинна олія
- Курячі гомілки помийте та обсушіть паперовим рушником, а потім складіть до миски. Додайте видавлений через прес часник, соєвий соус, паприку і перець. Все ретельно перемішайте та залиште на 30 хвилин.
- Обсмажте гомілки на сильному вогні на добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до отримання золотавої скоринки.
- Листкове тісто попередньо розморозьте, злегка присипте борошном і розкачайте пласт товщиною 0,5 см. Розріжте на смужки шириною 1-2 см.
- Кожну гомілку обгорніть смужкою тіста з вузького боку по спіралі. Кістки гомілок, не закриті тістом, обгорніть фольгою.
- Викладіть гомілки на деко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної. Змастіть тісто жовтком і присипте кунжутом.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 40-45 хвилин.
Поради:
- За бажанням шкірку з гомілок можна зняти.
- Листкове тісто використовуйте як дріжджове, так і без дріжджів.
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