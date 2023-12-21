Запечені в листковому тісті курячі гомілки: незвичайний рецепт

Чудовий спосіб оригінально приготувати гомілки. Страва має дуже апетитний і святковий вигляд. Сік від ніжок під час запікання просочує тісто, від цього воно стає хрустким із золотавою скоринкою, а м'ясо буде м'яким, ароматним і соковитим.