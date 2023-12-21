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Запечені в листковому тісті курячі гомілки: незвичайний рецепт

Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
241 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
303
Час на прочитання
1 хв
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Запечені в листковому тісті курячі гомілки: незвичайний рецепт

Запечені в листковому тісті курячі гомілки / Фото: Credits

Чудовий спосіб оригінально приготувати гомілки. Страва має дуже апетитний і святковий вигляд. Сік від ніжок під час запікання просочує тісто, від цього воно стає хрустким із золотавою скоринкою, а м'ясо буде м'яким, ароматним і соковитим.

Інгредієнти

гомілка куряча
7 шт.
тісто листкове бездріжджове
500 г
яйце (жовток)
1 шт.
часник
2 зубки
соєвий соус
2 ст. л.
паприка солодка мелена
1 ч. л.
перець чорний мелений
кунжут
рослинна олія
  1. Курячі гомілки помийте та обсушіть паперовим рушником, а потім складіть до миски. Додайте видавлений через прес часник, соєвий соус, паприку і перець. Все ретельно перемішайте та залиште на 30 хвилин.
  2. Обсмажте гомілки на сильному вогні на добре розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до отримання золотавої скоринки.
  3. Листкове тісто попередньо розморозьте, злегка присипте борошном і розкачайте пласт товщиною 0,5 см. Розріжте на смужки шириною 1-2 см.
  4. Кожну гомілку обгорніть смужкою тіста з вузького боку по спіралі. Кістки гомілок, не закриті тістом, обгорніть фольгою.
  5. Викладіть гомілки на деко, застелене пергаментом, на відстані одна від одної. Змастіть тісто жовтком і присипте кунжутом.
  6. Випікайте в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 40-45 хвилин.

Поради:

  • За бажанням шкірку з гомілок можна зняти.
  • Листкове тісто використовуйте як дріжджове, так і без дріжджів.

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Дата публікації
Перегляди
303
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