Як без ножа почистити кілограм молодої картоплі за п'ять хвилин: чотири дієві способи

Молода картопля — один з найпопулярніших овочів сезону. Вона відрізняється ніжною текстурою, ніжністю смаку. Але чистити молоду картоплю — та ще морока. Виявляється існують лайфгаки, як це зробити максимально швидко.

Очистити молоду картоплю від шкірки можна навіть без ножа і особливих зусиль. Прості способи допоможуть помітно заощадити час, адже кілограм картоплі, як стверджують фахівці, можна почистити так всього лише за п'ять хвилин.

Перший лайфгак ґрунтується на використанні солі. Виявляється ця приправа підходить не лише для покращення смаку різних страв. Як почистити молоду картоплю сіллю? Візьміть маленькі або середні бульби, викладіть їх у каструлю, добряче посипте сіллю грубого помелу, накрийте кришкою і сильно протрясіть вміст.

Внаслідок такої швидкої процедури молода картопля очиститься від шкірки без використання ножа. Все, що вам потрібно зробити перед приготуванням, це додатково промити бульби від солі та залишків шкірки.

Ще один спосіб оснований на замочуванні молодої картоплі у воді. Що потрібно робити? Просто помістіть бульби у каструлю, залийте водою, накрийте кришкою і залишіть на 5 хвилин. Потім добре потрясіть ємність, злийте воду і додатково промити бульби. Якщо необхідно, процедуру можна повторити.

Третій метод полягає у перепаді температур. Спочатку потрібно залити молоду картоплю окропом, залишити на кілька секунд і відразу ж помістити в крижану воду. Через високі температури та різке охолодження шкірка дуже швидко та легко відійде від бульб і вам не потрібно буде використовувати ножа.

Четвертий лайфгак опирається на використання поліетиленового пакету. Помістіть відібрані бульби молодої картоплі всередину, додайте туди 2 столові ложки солі грубого помелу, акуратно зав'яжіть пакет і протягом 2-3 хвилин активно перетирайте картоплю в пакеті руками. Після таких нехитрих маніпуляцій молода картопля дуже швидко очиститься від шкірки. Не забудьте перед приготуванням її ретельно промити проточною водою.

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