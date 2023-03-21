Як часто можна їсти сало, щоб не набрати вагу: відповідь нутриціологині

Сало — один з найпопулярніших продуктів української кухні. Його не потрібно довго готувати і воно допомагає швидко втамувати голод. Однак, дуже важливо знати, скільки сала можна їсти на день, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Про те, що буде, якщо кожен день їсти сало, розповіла в своєму Instagram нутриціологиня Богдана Волошинович.

В чому користь сала

Експертка наголошує, навіть якщо ви намагаєтесь скинути вагу, не варто відмовлятися від сала. Все тому, що цей продукт містить чимало корисних речовин:

жирні кислоти, селен, вітаміни групи B, а також вітаміни А, Е, D;

арахідонова кислота, яка потрібна для покращення роботи серця та нирок, зниження рівня "поганого" холестерину;

лецитин, який зміцнює судини і робить їх еластичнішими.

Здавна було помічено, що сало дає заряд енергії на весь день, якщо вживати його зранку. А ще у ранішні часи цей продукт має жовчогінний ефект. Сало дуже корисне для здоров'я шкіри, вона стає еластичнішою та більш пружною.

Скільки сала можна їсти на день для збереження ваги і здоров'я

За словами нутриціологині на добу можна вживати приблизно 10-15 г сала. А на тиждень — не більше 100 г цього продукту.

Не варто забувати, що сало — це жир, навіть якщо воно містить досить великий прошарок м'яса. Тому надмірне споживання такої страви може стати причиною розладів здоров'я.

Через високу калорійність сала може статися небажаний набір зайвої ваги. Тобто, якщо ви не плануєте активно займатися фізичними вправами, то велику кількість цього продукту вживати не варто. Отримані калорії неминуче залишаться на талії.

Крім того важливо пам'ятати про правильне зберігання сала. Його рекомендовано зберігати в холодильнику і їсти злегка засоленим. За появи специфічного запаху і жовтуватого забарвлення вживати сало вже не можна. Це означає, що воно окислилося.

Цікаво ще одне. Якщо ви вже давно цікавилися, чи можна їсти сало на ніч, то відповідь: так. Цей продукт вважається таким, який може стати чудовим перекусом перед сном. На думку дієтологів, сало не містить вуглеводів, тому є більш менш "легким". Тільки фахівці радять повністю відмовитися від смаженого чи копченого сала, яке не можна назвати настільки корисним.

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