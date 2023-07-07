Як імбир впливає на організм: 11 наукових доказів користі цієї приправи

Імбир має численні переваги для здоров'я завдяки своїм протинудотним, протизапальним та іншим властивостям. Що лікує імбир і кому його потрібно вживати?

Зазвичай як пряність використовують кореневище рослини, яка росте в Південно-Східній Азії. Вона додає особливого смаку солодким та солоним стравам та має низку переваг для здоров'я. Імбир можна вживати у сушеному, свіжому, подрібненому вигляді, а також як олію чи сік. Його можна знайти в багатьох рецептах, а також в косметиці.

Чим корисний імбир: 11 переваг для здоров'я

Ось що наука говорить про корисні властивості імбиру для здоров'я:

Містить гінгерол, який має лікувальні властивості — унікальний смак та аромат імбиру походять від натуральний олій та біологічно активних речовин, найважливішою з яких є гінгерол. За даними дослідження, ця речовина має потужну антиоксидантну та протизапальну дію. Наприклад, вона допомагає зменшити окислювальний стрес, який є результатом надмірної кількості вільних радикалів в організмі. Допомагає побороти ранкову нудоту та інші види нудоти — імбир чудово підходить для боротьби з ранковою нудотою, яка часто буває у вагітних. Однак потрібно перед вживанням порадитися з лікарем. В деяких випадках імбир не можна вживати під час вагітності. Наприклад, тим у кого були вагінальні кровотечі чи викидні. Може допомогти схуднути — згідно з дослідженнями, які були проведені на тваринах та людях, ця пряність може відігравати важливу роль у зниженні ваги. Наприклад, дослідження 2019 року показало, що додавання імбиру до раціону значно знизило масу тіло та співвідношення об'єму талії та стегон у людей з ожирінням чи надмірною вагою. Допомагає у боротьбі з остеоартрозом — це захворювання включає дегенерацію суглобів, що призводить до таких симптомів як біль, скутість тощо. В одному дослідженні було зроблено висновок, що імбир допомагає зменшити біль. Учасники експерименту приймали 0,5-1 г імбиру щодня протягом 3-12 тижнів. Знижує рівень цукру в крові і зменшує ризик розвитку серцевих захворювань — у дослідженні 2015 року було доведено, що імбир має деякі протидіабетичні властивості. В експерименті взяла участь 41 людина з діабетом II типу. Учасники приймали по 2 г порошку імбиру на день. Може допомогти у лікуванні хронічних розладів травлення — спеція допомагає пришвидшити проходження їжі через шлунок. Це називається функціональна диспепсія і вона включає такі симптоми як здуття живота, нудота, відрижка, біль та відчуття перенасичення без причини. В одному з досліджень лікарі виявили зв'язок споживання препарату з порошком імбиру та покращенням самопочуття пацієнтів. Полегшення симптомів дисменореї — біль під час менструації (дисменорея) швидше і ефективніше проходить, якщо приймати імбир. Дослідження показали, що пряність підходить краще, ніж ібупрофен чи ацетамінофен, які приймаються в такому разі. Може знижувати рівень холестерину — він пов'язаний з високим ризиком розвитку серцевих захворювань. Дослідники виявили, що вживання цієї спеції значно знижує рівень тригліцеридів і "поганого" холестерину, одночасно підвищуючи рівень "хорошого" холестерину. Допомагає зменшити ризик розвитку раку — завдяки гінгеролу та іншим антиоксидатним сполукам імбир може мати протиракові властивості. Є певні докази, що ці сполуки значно зменшують ризик розвитку раку шлунково-кишкового тракту, зокрема колоректального раку, раку печінки та підшлункової залози. В одному з досліджень 20 людей з високим ризиком розвитку колоректального раку вживали щодня 2 г імбиру протягом 28 днів. Наприкінці дослідження лікарі побачили, що слизова оболонка кишківника учасників зазнала менше ракових змін, ніж очікувалося. Захищає від хвороби Альцгеймера та покращує роботу мозку — деякі дослідження показали, що сполуки, що містяться в імбирі, можуть допомогти запобігти таким дегенеративним захворюванням, як хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера чи розсіяний склероз. Ключовими факторами розвитку хвороби Альцгеймера вважаються хронічне запалення та окислювальний стрес. Дослідження, які були проведені на тваринах, показали, що біоактивні сполуки та антиоксиданти в імбирі можуть пригнічувати запальні процеси в мозку. Допомога в боротьбі з інфекціями — антимікробні властивості імбиру можуть бути корисними у боротьбі з деякими грибковими і бактеріальними інфекціями. Лабораторні дослідження показали, що імбир може допомогти у боротьбі проти золотистого стафілокока, збудника кишкових інфекцій, грибка кандіди.

Кому не можна їсти імбир: ризики та побічні ефекти

Для більшості людей помірне вживання імбиру не несе жодних загроз здоров'ю. Однак у великих дозах ця пряність може викликати такі симптоми:

печія;

дискомфорт у животі;

подразнення горла та ротової порожнини;

діарея.

Імбир протипоказано вживати тим, хто страждає гастритом, захворюваннями шлунково-кишкового тракту, виразковою хворобою, захворюваннями печінки та серцево-судинної системи. Не варто вживати пряність на пізніх термінах вагітності і під час лактації. Також краще виключити спецію з раціону за наявності кровотеч і під час вживання медикаментів, які знижують тиск.

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