Як остудити яйця, щоб вони легше чистилися: простий метод

Варіння яєць — це складний і надзвичайно тонкий процес, який потребує знання певних нюансів, щоб отримати потрібний результат. Як остудити яйця, щоб вони добре чистилися?

Відомий американський шеф-кухар та автор книг на кулінарну тематику Кенджи Лопес-Альт розповів, як варити яйця, щоб вони легко чистилися. Вважається, що варені яйця, які вже охолонули, чистяться простіше, але це не так. Насправді весь секрет полягає в їхній температурі відносно води та повітря в приміщені.

В ідеалі, щоб яйця добре чистилися, потрібно потурбуватися про це ще до варіння. Дістаньте їх з холодильника за 15-30 хвилин до приготування, щоб вони встигли стати кімнатної температури. Якщо такої можливості немає, тоді кухар рекомендує класти яйце відразу у киплячу воду. В чому є суть такого трюка?

Якщо покласти холодне яйце у холодну воду, а потім довести рідину до кипіння, білок щільно прилипне до шкаралупи. Через це процес очищення буде важким і у вас не вийде зробити це "красиво". Та й доведеться викинути половину білка разом з шкаралупою.

Однак варіння яйця відразу в киплячій воді має один істотний мінус — зміщення жовтка. Яйце починає бовтатися, через що жовток змінює свою позицію. Якщо для вас цей момент критичний, тоді краще витягнути яйця з холодильника раніше. Можна також готувати на пару. Для цього вам знадобиться спеціальна решітка для каструлі. В ємність заливають 2-4 см води, доводять до кипіння, а яйце кладуть на решітку і варять приблизно 11 хвилин.

Як остудити яйця максимально швидко

Якщо легкість чищення залежить від остигання яєць, то чи варто їх остуджувати і як правильно це робити? Яйця після варіння однозначно можна і треба остуджувати. А найзручнішим способом є найбільш популярний — заливання їх крижаною водою.

Але існує один нюанс, який допоможе пришвидшити цей процес. Перед тим як помістити яйця в крижану воду, спробуйте їх оббити об стільницю з усіх боків. Вода проникатиме через тріщини в шкарлупі і яйце охолоджуватиметься набагато швидше.

Більше того, вода, яка потрапила під шкарлупу, допоможе краще відділити білок від оболонки.

Покладіть гарячі яйця в каструльку, залийте холодною водою і залишіть на 5-7 хвилин. Якщо яйця ви готували, наприклад, для салату, залишіть ще на 5 хвилин, оновивши воду.

Дехто рекомендує поміщати яйця не у ємність з водою, а під струмінь. Але шеф-кухарі все-таки сходяться на думці, що різниця в швидкості не суттєва, але вам доведеться витратити більше води.

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