Як приготувати смачну ікру з баклажанів: найпростіші рецепти

Ікра з баклажанів – смачна та ароматна закуска. Її можна готувати, щоб смакувати відразу, або заготовляти на зиму. Домашня ікра в рази смачніша за магазинну, а на її приготування знадобиться лише кілька інгредієнтів, які завжди є під рукою. У статті наведено дуже прості рецепти ікри з баклажанів, за якими закуска вийде надзвичайно смачною, а її приготування не займе багато часу.

Швидкий рецепт баклажанної ікри

Закуску, приготовану за цим рецептом, варто з’їсти протягом двох тижнів. Для ікри потрібно:

1 баклажан;

2 болгарських перця;

2-3 зубчика часнику;

1 середній помідор;

по 5 г вершкового масла та олії;

сіль за смаком.

Змастіть деко рослинною олією, викладіть всі овочі, перець можна не чистити, та запікайте протягом 20 хвилин при температурі 185 градусів. Потім дістаньте запечені овочі і дайте їм охолонути. Очистіть їх від зернят та шкірки і перебийте в блендері, додавши вершкове масло. Таку ікру можна їсти просто з хлібом або подавати до м’ясних страв.

Класична ікра з баклажанів

Інгредієнти:

300 г баклажанів;

2 середні цибулини;

2 ст. ложки олії;

1 помідор;

1 чайна ложка оцту;

чорний мелений перець та сіль за смаком.

Для приготування ікри потрібно розрізати баклажани навпіл та поставити запікатися в духовці при температурі 180 градусів на 25 хв. Помідор опустити в кип’яток, щоб було зручніше зняти шкірку. Нарізати цибулю та обсмажити до золотистого кольору, додати порізаний помідор, посолити та поперчити. Зняти шкірку з готового баклажана, порізати та додати до смажених овочів, влити оцет. Все разом тушкувати 10 хвилин, можна додати пряні трави. Готову ікру подрібнити блендером і можна подавати до столу.

Ікра з баклажанів на зиму

Для приготування домашньої ікри необхідно:

1 кг баклажанів;

150 г моркви;

150 г цибулі;

300 г солодкого перцю;

300 г помідорів;

60 г рослинної олії;

30 мл оцту;

10 г часнику;

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спочатку потрібно ретельно помити баклажани, зварити у воді до повної готовності. Варені синенькі очистити від шкірки та перекрутити за допомогою м’ясорубки. Підготувати інші овочі: помити та почистити, з перцю вийняти насіння. Всі овочі, окрім помідорів, нарізати середніми кубиками та обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору. Помідори залити кип’ятком та потримати 3-5 хвилин у воді, потім зняти шкірку, подрібнити у блендері та додати до обсмажених овочів. Всю овочеву масу потрібно тушкувати впродовж 15 хвилин. Потім додати баклажани, сіль, перець та оцет і тушкувати до повної готовності. Готову ікру перекласти в стерилізовані банки та закрити кришками. Щоб ікра довго зберігалася, її потрібно поставити в прохолодне місце.

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