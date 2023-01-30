Як приготувати яворівський пиріг, що увійшов до нематеріальної культурної спадщини України

2022 року до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали ще 21 позиції. Серед них – 12 традиційних страв України загалом і окремих регіонів зокрема.

Які елементи включили до нематеріальної культурної спадщини України 2022 року

Традицію приготування яворівського пирога.

Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі.

Традиційне харківське коцарство.

Новорічну традицію буковинського маланкування.

Особливості виконання клезмерської музики Подільського (Кодимського) району Одеської області.

Різдвяний обряд "Мошу" (обряд чоловічої коляди).

Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки.

Музей традиційного народного мистецтва як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини.

Знання, навички та звичаї, пов’язані з приготуванням традиційної страви "Міліна".

Метод будівництва "суха кладка".

Бузинник – десертну страву з бузини, традиції її приготування та споживання.

Традицію приготування обрядової страви "крупки" с. Мостове Андрушівської громади Житомирської області.

Знання і практики приготування сахновщинського короваю.

Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки.

Звичай і технологію приготування святкової та поминальної каші у місті Авдіївка Донецької області

Традицію лозоплетіння в с. Іза Хустського району.

Міжнародний Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях".

Гуцульську бриндзю.

Культуру приготування та споживання плацинди у селах долини річки Фрумушика.

Українську писанку: традицію і мистецтво.

Бортництво Київської області.

Історія Яворівського пирога

Ніхто достеменно не знає, чому його називають саме «яворівським», його печуть далеко за межами Яворщини, у різних районах Львівщини та не лише.

Цей гречаний пиріг є справжньою обрядовою стравою, без якого не обходиться жодне свято, храмовий празник, весілля, хрестини чи похорони. Під час зимових свят він був окрасою будь-якого пісного столу.

Пиріг смакує зі сметаною, холодцем, борщем, теплим, і холодним, найкраще якщо його підсмажити на маслі до хрумкої скоринки.

Найголовнішим у рецепті вважається проста, але дуже смачна начинка, яка робиться з гречки та картоплі.

Традиційно ніколи не пекли один пиріг, бо у великій сім'ї то було б на один раз. Тому список інгредієнтів розрахований на два пироги або один великий.

Рецепт приготування яворівського пирога від «Пані Стефи»

Інгредієнти для приготування яворівського пирога

Пшеничне борошно - 550 г,

Молоко - 250 г,

Дріжджі пресовані - 30 г, або сухі дріжджі - 6 г,

Яйця - 2 шт,

Соняшникова олія - 2 ч. л,

Цукор, сіль, перець чорний на смак,

Потовчене картопляне пюре — півтора кг,

Гречана каша - 700 г,

Цибуля ріпчаста - 400 г,

Сало — на свій смак.

Приготування яворівського пирога

Приготування начинки

Зварити картопляне пюре, гречневу кашу. Нашинкуйте цибулю, обсмажте в олії чи на салі. Змішайте підсмажену цибулю з відвареною гречкою та товченою картоплею.

Замішуємо тісто для пирога

Пресовані дріжджі осипте ложкою цукру і дайте розійтися. Якщо використовуйте сухі дріжджі, додайте їх до борошна та перемішайте.

Замісіть некруте тісто з борошна, молока, дріжджів, дрібки солі, цукру та одного яйця. Додайте олію або розтоплене масло, вимісіть, щоб увібрало жир, щоб тісто було як на вареники — добре відставати від рук, але не бути дуже тугим. Накрийте тісто рушничком і поставте в тепле місце, щоб підросло.

Викладаємо пиріг

Коли тісто підросте, обімніть його. Розділіть наполовину та кожну половину знову поділіть на дві частини — одну трохи більшу десь на 2/3, іншу — трохи менше розміром 1/3. Із тіста більшого розміру розкачайте коло на дно круглої форми, щоб воно загиналося на борти. З меншої частини тіста зробіть коло для верху пирога.

Форму змастіть та обсипте борошном. Викладіть дно форми більшим колом, щоб краї трішки звисали. Поколіть виделкою та наповніть сумішшю гречки, картоплі й цибулі. Утрамбуйте, накрийте меншим колом та защипніть краї. Поколіть виделкою ще раз зверху, змастіть збитим яйцем.

Випікаємо пиріг

Посоліть та запікайте при 190-210℃ годину доки пиріг гарно не зарум’яниться. Витягніть готовий пиріг, зачекайте, щоб він остиг. Після чого вийміть з форми і покладіть під неважкий гніт, щоб тісто і начинка з’єдналися. Їжте холодним або підсмаженим на маслі.

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