Як приготувати яворівський пиріг, що увійшов до нематеріальної культурної спадщини України

Рецепт приготування яворівського пирога, знайдете в матеріалі ТСН.ua
2022 року до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали ще 21 позиції. Серед них – 12 традиційних страв України загалом і окремих регіонів зокрема.
Які елементи включили до нематеріальної культурної спадщини України 2022 року
- Традицію приготування яворівського пирога.
- Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі.
- Традиційне харківське коцарство.
- Новорічну традицію буковинського маланкування.
- Особливості виконання клезмерської музики Подільського (Кодимського) району Одеської області.
- Різдвяний обряд "Мошу" (обряд чоловічої коляди).
- Знання, вміння та практики, що стосуються приготування та споживання біляївської рибної юшки.
- Музей традиційного народного мистецтва як інтерактивний простір нематеріальної культурної спадщини Одещини.
- Знання, навички та звичаї, пов’язані з приготуванням традиційної страви "Міліна".
- Метод будівництва "суха кладка".
- Бузинник – десертну страву з бузини, традиції її приготування та споживання.
- Традицію приготування обрядової страви "крупки" с. Мостове Андрушівської громади Житомирської області.
- Знання і практики приготування сахновщинського короваю.
- Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки.
- Звичай і технологію приготування святкової та поминальної каші у місті Авдіївка Донецької області
- Традицію лозоплетіння в с. Іза Хустського району.
- Міжнародний Різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях".
- Гуцульську бриндзю.
- Культуру приготування та споживання плацинди у селах долини річки Фрумушика.
- Українську писанку: традицію і мистецтво.
- Бортництво Київської області.
Історія Яворівського пирога
Ніхто достеменно не знає, чому його називають саме «яворівським», його печуть далеко за межами Яворщини, у різних районах Львівщини та не лише.
Цей гречаний пиріг є справжньою обрядовою стравою, без якого не обходиться жодне свято, храмовий празник, весілля, хрестини чи похорони. Під час зимових свят він був окрасою будь-якого пісного столу.
Пиріг смакує зі сметаною, холодцем, борщем, теплим, і холодним, найкраще якщо його підсмажити на маслі до хрумкої скоринки.
Найголовнішим у рецепті вважається проста, але дуже смачна начинка, яка робиться з гречки та картоплі.
Традиційно ніколи не пекли один пиріг, бо у великій сім'ї то було б на один раз. Тому список інгредієнтів розрахований на два пироги або один великий.
Рецепт приготування яворівського пирога від «Пані Стефи»
Інгредієнти для приготування яворівського пирога
- Пшеничне борошно - 550 г,
- Молоко - 250 г,
- Дріжджі пресовані - 30 г, або сухі дріжджі - 6 г,
- Яйця - 2 шт,
- Соняшникова олія - 2 ч. л,
- Цукор, сіль, перець чорний на смак,
- Потовчене картопляне пюре — півтора кг,
- Гречана каша - 700 г,
- Цибуля ріпчаста - 400 г,
- Сало — на свій смак.
Приготування яворівського пирога
Приготування начинки
Зварити картопляне пюре, гречневу кашу. Нашинкуйте цибулю, обсмажте в олії чи на салі. Змішайте підсмажену цибулю з відвареною гречкою та товченою картоплею.
Замішуємо тісто для пирога
Пресовані дріжджі осипте ложкою цукру і дайте розійтися. Якщо використовуйте сухі дріжджі, додайте їх до борошна та перемішайте.
Замісіть некруте тісто з борошна, молока, дріжджів, дрібки солі, цукру та одного яйця. Додайте олію або розтоплене масло, вимісіть, щоб увібрало жир, щоб тісто було як на вареники — добре відставати від рук, але не бути дуже тугим. Накрийте тісто рушничком і поставте в тепле місце, щоб підросло.
Викладаємо пиріг
Коли тісто підросте, обімніть його. Розділіть наполовину та кожну половину знову поділіть на дві частини — одну трохи більшу десь на 2/3, іншу — трохи менше розміром 1/3. Із тіста більшого розміру розкачайте коло на дно круглої форми, щоб воно загиналося на борти. З меншої частини тіста зробіть коло для верху пирога.
Форму змастіть та обсипте борошном. Викладіть дно форми більшим колом, щоб краї трішки звисали. Поколіть виделкою та наповніть сумішшю гречки, картоплі й цибулі. Утрамбуйте, накрийте меншим колом та защипніть краї. Поколіть виделкою ще раз зверху, змастіть збитим яйцем.
Випікаємо пиріг
Посоліть та запікайте при 190-210℃ годину доки пиріг гарно не зарум’яниться. Витягніть готовий пиріг, зачекайте, щоб він остиг. Після чого вийміть з форми і покладіть під неважкий гніт, щоб тісто і начинка з’єдналися. Їжте холодним або підсмаженим на маслі.
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