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Як промити рис, щоб він вийшов смачним та розсипчастим: це дуже швидко

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
465
Час на прочитання
2 хв
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Як промити рис, щоб він вийшов смачним та розсипчастим: це дуже швидко

Як промивають рис, щоб він вийшов розсипчастим? / Фото: Pexels

Спробуйте цей простий спосіб замість довгої процедури промивання рису в холодній воді.

Рис промивають не лише для того, щоб позбавити крупу від сміття, але й для прибирання зайвого крохмалю. Саме через нього рис склеюється і в процесі варіння перетворюється на кашу.

Рис промивають в холодній воді до того часу, поки рідина не стане повністю прозорою. Це досить довготривала процедура. Але можна заощадити свій час, якщо спробувати один простий та швидкий спосіб.

Досвідчені кулінари називають рис досить примхливою крупою, адже через надмірну кількість крохмалю під час готування вона виходить далеко не у всіх. Щоб отримати ідеальний результат, потрібно попередньо промивати рис від 20 до 25 раз у воді. Це дискомфортно для рук.

Але, щоб прибрати зайвий крохмал з рису, його можна залити простою альтернативою — власноруч приготованим розчином. Візьміть один літр теплої води (температура приблизно 60 градусів) розчиніть одну столову ложку солі. Залийте рис розчином і залишіть на 40-60 хвилин.

Після цього лише один раз прополосніть крупу в прохолодній воді і можете приступати до приготування будь-якої страви. Завдяки такій простій процедурі рис завжди виходить розсипчастим і дуже смачним.

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Дата публікації
Перегляди
465
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