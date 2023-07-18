Як різати французький багет: на мінісендвічі і не тільки, під яким кутом, яка товщина шматочків

Французький багет — досить невеликий в діаметрі хліб, тому його потрібно правильно різати, щоб шматок був нормальною порцією, на яку можна щось покласти.

Зазвичай, його рекомендують різати під кутом 45 градусів, роблячи скибочки товщиною приблизно 1,5-2 см. Чим ніжніша і м'якша скоринка, тим товщі можуть бути скибочки хліба.

Однак, це не єдиний спосіб нарізування багету. З цього хліба часто готують мінісендвічі. В такому разі кожен багет розрізають на 2-3 однакові частини, надрізають їх уздовж, а потім кладуть будь-яку начинку за смаком. Наприклад, відмінно підходить шинка, сир, листя салату, помудори, варене яйце тощо.

Майте на увазі, що різати багет краще лише спеціальним ножем для хліба із зазубреним лезом. Інакше апетитна скоринка розкришиться, а ніжна м'яка серединка порветься під час нарізання.

Якщо у вас в господарстві немає спеціального ножа, варто запам'ятати один цікавий лайфгак. Щоб нарізати багет звичайнісіньким ножем, просто покладіть його хрусткою і щільною нижньої стороною угору. Тобто переверніть хліб догори дном. Теорія доволі проста: якщо спочатку розрізати найбільш жорстку частину багета, то він набагато краще зберігає свою форму. Після цього ніж буде просто ковзати через середину, наче крізь вершкове масло.

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