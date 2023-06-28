Як швидко позбутися гіркоти цибулі: дев'ять перевірених способів

Особливий запах та пекучий смак цибулі можуть не лише довести до сліз під час приготування, але й зіпсувати смак готової страви. Але цю проблему можна вирішити. Як позбутися гіркоти цибулі?

Чому цибуля стає пекучою

Гіркота в цибулинах з'являється через нестачу вологи і фосфорних добрив під час вирощування. На смак також впливає і час збирання урожаю: серед городників вважається, що осінні цибулини "зліші", ніж літні. Але ключовим фактором все ж є сорт.

В пекучих і гірких коренеплодах більше фітонцидів. Ці речовини заважають розмножуватися різним хворобам та гнилі, тому такі сорти краще зберігаються і можуть без проблем перезимувати.

Як швидко позбутися гіркоти цибулі: дев'ять способів

Окріп — нарізаний овоч потрібно скласти у друшляк та обдати окропом. Після цього не забудьте промити під холодною проточною водою. Такий спосіб найбільше підходить, якщо потрібно прибрати гіркоту червоної цибулі. Але зверніть увагу, що після ошпарювання її колір зміниться на брудно-сірий. Дуже важливо не перетримати цибулю в окропі, інакше вона перестане бути хрусткою. Дуже холодна вода — покладіть нарізану цибулю у глибоку ємність, залийте холодною водою. Для збільшення ефекта можна додати кілька шматочків криги. Важливо, щоб вода повністю покрила цибулю. Залишіть на 15-20 хвилин, а потім злийте рідину. Цей спосіб варто взяти на озброєння тим, хто не знає, як прибрати гіркоту ріпчастої цибулі для салату. Лише він збереже структуру овоча і не змінить його смак. Сіль — змішайте тонко нарізану цибулю з сіллю так, щоб розподілити її рівномірно. Залишіть на 15 хвилин, а тоді змийте водою. Можна також розвести сіль у воді, викласти туди порізану цибулю і залишити на 10-15 хвилин, а тоді злити. Чим тонше ви наріжете цибулину, тим більше гіркоти сіль прибере. Пам'ятайте, що тепер продукт солоний. Лимонний сік — якщо цибулі багато, можна змішати столову ложку лимонного соку з 100 мл води, залити порізаний коренеплід та залишити на 20-30 хвилин. Потім не забудьте промити водою. Якщо ви готуєте страву і потрібно обробити невелику кількість цибулі, можна просто додати нерозбавлений лимонний сік на 10-15 хвилин, а тоді промити. Оцет — як прибрати гіркоту цибулі оцтом: спочатку розведіть у 200 мл води 2 чайні ложки оцту, потім залийте розчином нарізану цибулину, залишіть на 30 хвилин. Оцет прибирає гіркоту, але і надає специфічного запаху страві. Тому такий спосіб підходить лише для м'ясних страв. Мікрохвильова піч — покладіть порізану цибулю в невелику ємність, яку можна ставити у мікрохвильову піч, налийте невелику кількість води. Виставте максимальну потужність і час на 15 секунд. Можна додати трішки солі. Після цього не забудьте цибульку промити. Щоб овоч зберіг більше вітамінів, можна не додавати води, але тоді час скорочують до 10 секунд. Пасерування — на сковороді розігрійте трішки олії, наріжте цибулю маленькими кубиками і обсмажте на невеликому вогні до золотистого кольору. Якщо є надлишки жиру, їх краще позбутися. В такому вигляді цибулю варто додавати в теплі салати. Тепла вода — поставте друшляк з коренеплодом під проточну гарячу воду на 45 секунд. Холодильник — приберіть на кілька годин нарізану цибулю в холодильник, накривши миску кришкою. Можна поставити в морозильну камеру на 3-4 хвилини.

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