Як швидко зварити перловку без замочування: секрети приготування за 20 хвилин

Багато хто не любить перловки через те, що її потрібно довго готувати. Розповідаємо як приготувати смачну та розсипчасту перлову кашу на воді без замочування. На один стакан перлової крупи потрібно буде 5 склянок води.

Насамперед перлову крупу потрібно декілька разів промити у холодній воді, поки вода не стане прозорою.

До промитої крупи налийте 3 склянки холодної води.

Варіть перлову крупу на повільному вогні 5-7 хвилин|мінути з моменту закипання води. Воду злийте, крупу відкиньте на друшляк.

Знову висипте перловку в каструлю та налийте дві склянки води. Додайте пів чайної ложки солі, одну столову ложку рослинної олії, закип'ятіть.

Варіть перловку до повного випаровування рідини на повільному вогні при трохи відкритій кришці, періодично помішуючи.

В залежності від крупи час варіння може сягати 20-30 хвилин.

Якщо перловка вариться для каші, гарніру, варто у зварену кашу додати топлене або вершкове масло, загорнути каструлю і дати настоятися близько 10-15 хвилин.

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