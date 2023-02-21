Як готувати рибу, щоб вона не прилипала до сковорідки: всі секрети смаження

Як зробити, щоб риба не прилипла до сковорідки під час смаження, читайте в матеріалі ТСН.ua

Здається не має нічого складного у приготуванні смаженої риби — почистити її обваляти в борошні та посмажити на сковороді. Але так просто не завжди виходить -- часто риба прилипає до сковороди. Щоб цього не сталося, потрібно знати деякі нюанси.

Як смажити рибу, щоб вона не прилипала

Якщо риба була замороженою

Зайва волога в рибі часто є причиною прилипання до сковорідки.Тому перед приготуванням її потрібно розморозити до кінця, щоб усередині не залишалися шматочки льоду. Після цього помити її та обсушити паперовим рушником. Це допоможе усунути зайву вологу.

Розігріта сковорода — один із секретів

Перед приготуванням потрібно добре розігріти сковороду, і лише потім уже смажити. Це стосується не тільки риби, а й інших продуктів.

Перевірити готовність сковорідки до смаження можна за допомогою крапельки води. Якщо впустити на розігріту сковорідку капельку води, вона почне «бігати», можна викладати продукт.

Якщо викласти рибу на правильно розігріту сковороду, утвориться рум'яна скоринка. Саме вона зберігає вологу всередині продукту, та не дає рибі розвалитися чи прилипнути.

Чи потрібно багато олії для смаження

Хоча олія і допомагає уникнути прилипання риби до сковороди, якщо її забагато, це призведе до зворотного ефекту.

Щоб риба не прилипала, додавати її потрібно за потреби в процесі смаження.

Лайфгаки, щоб риба не прилипала до сковороди

Якщо використовувати сковороду з антипригарним покриттям, то рибу можна смажити без масла. Звичайну сковорідку можна прокалити з сіллю, що зменшить ризик прилипання риби.

Дехто радить перед тим як виливати на сковорідку олію, натерти її шматочком свіжого імбиру. Якщо його не має під рукою, не біда. Можна влити олію на сковорідку, та додати до неї щіпку цукру.

Японці вигадали оригінальний спосіб смаження риби на сковорідці без прилипання — за допомогою паперу. Папір кладеться на розігріту сковороду. Коли лист розігріється, викладають на нього рибу та смажать як завжди. Папір вбере зайвий жир із риби та вбереже її від пригорання.

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