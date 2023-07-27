Категорія
Їжа
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як та скільки варити кукурудзу, що додати у воду, щоб вона була м'якою

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1358
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як та скільки варити кукурудзу, що додати у воду, щоб вона була м'якою

Як та скільки варити кукурудзу, щоб була м'якою і смачною

Що потрібно додати у воду, коли вариться кукурудза, щоб вона була м'якою та ніжною?

Щоб кукурудза вийшла смачною, потрібно вибирати молоді качани.

Ознаки, за якими потрібно вибирати кукурудзу:

  • Листя, в яке загорнуті качани, має бути зеленим, це свідчить, що кукурудза свіжа.
  • Зерна кукурудзи повинні бути молочно-жовтого кольору та м'які на дотик.
  • Щоб качани варилися рівномірно, відбирайте їх однакові за розміром.

Скільки варити кукурудзу

  • Молоді качани доводять до кипіння і варять близько 15 хвилин у киплячій воді. Після цього вогонь можна вимкнути та залишити продукт у тій же воді ще на пів години.
  • У старої, перезрілої кукурудзи зернятка темні. Час варіння таких качанів – від 40 хвилин до 2 годин. 
  • Найшвидше готується кукурудза солодкого сорту бондюель – вистачить 10 хвилин у киплячій воді.

Як зварити кукурудзу, щоб вона була м'якою, що додати

Щоб кукурудза вийшла солодкою й ніжною, господині радять додати у воду, в якій вариться кукурудза:

  • Трохи молока – вуглеводи, які є в молоці, під час нагрівання розщеплюються, і це робить кукурудзу солодшою.
  • Шматок вершкового масла.

Солити воду під час варіння рекомендується в кінці, за 5 хвилин  до готовності.

Готову кукурудзу можна посипати сіллю, тертим сиром, змастити вершковим маслом або олією.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1358
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація