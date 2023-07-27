Як та скільки варити кукурудзу, що додати у воду, щоб вона була м'якою

Що потрібно додати у воду, коли вариться кукурудза, щоб вона була м'якою та ніжною?
Щоб кукурудза вийшла смачною, потрібно вибирати молоді качани.
Ознаки, за якими потрібно вибирати кукурудзу:
- Листя, в яке загорнуті качани, має бути зеленим, це свідчить, що кукурудза свіжа.
- Зерна кукурудзи повинні бути молочно-жовтого кольору та м'які на дотик.
- Щоб качани варилися рівномірно, відбирайте їх однакові за розміром.
Скільки варити кукурудзу
- Молоді качани доводять до кипіння і варять близько 15 хвилин у киплячій воді. Після цього вогонь можна вимкнути та залишити продукт у тій же воді ще на пів години.
- У старої, перезрілої кукурудзи зернятка темні. Час варіння таких качанів – від 40 хвилин до 2 годин.
- Найшвидше готується кукурудза солодкого сорту бондюель – вистачить 10 хвилин у киплячій воді.
Як зварити кукурудзу, щоб вона була м'якою, що додати
Щоб кукурудза вийшла солодкою й ніжною, господині радять додати у воду, в якій вариться кукурудза:
- Трохи молока – вуглеводи, які є в молоці, під час нагрівання розщеплюються, і це робить кукурудзу солодшою.
- Шматок вершкового масла.
Солити воду під час варіння рекомендується в кінці, за 5 хвилин до готовності.
Готову кукурудзу можна посипати сіллю, тертим сиром, змастити вершковим маслом або олією.
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