Як захистити томатну пасту від плісняви: як зберігати її після відкриття

Як зберігати томатну пасту після відкриття, щоб не було плісняви, щоб вона не зіпсувалася, читайте в матеріалі ТСН.ua

Коментар автора Носової Ганни

"Скільки б я не користувалася томатною пастою, завжди виникала проблема — через деякий час, де б моя томатна паста не стояла — чи у холодильнику, чи просто на кухні, після її відкриття вона покривалась пліснявою. А все тому, що я не знала простих лайфгаків її зберігання".

Річ у тому, що справжня томатна паста, а я намагалася купувати саме таку, виготовляється без барвників та консервантів, тому закономірно, що після її відкриття, вона починала швидко псуватися.

Як можна захистити томатну пасту від утворення плісняви

Це можна зробити за допомогою гірчиці. Для цього потрібно помазати гірчицею шийку банки, де зберігається паста та по можливості ]] стінки. Обов'язково потрібно змастити гірчицею внутрішню поверхню металевої чи пластикової кришки, якою закривають банку.

Для цього потрібно помазати гірчицею шийку банки, де зберігається паста та по можливості ]] стінки. Обов'язково потрібно змастити гірчицею внутрішню поверхню металевої чи пластикової кришки, якою закривають банку. Подібну дію — захист пасти від плісняви виконує звичайна олія. Так само, як із гірчицею, потрібно змастити олією стінки банки та шийку. Крім того, потрібно відібрати пару ложок пасти й налити в банку пару столових ложок будь-якої олії та рівномірно розподіливши його по поверхні. Як і у випадку з гірчицею олія збереже продукт від появи плісняви, розвитку грибка тощо.

Так само, як із гірчицею, потрібно змастити олією стінки банки та шийку. Крім того, потрібно відібрати пару ложок пасти й налити в банку пару столових ложок будь-якої олії та рівномірно розподіливши його по поверхні. Як і у випадку з гірчицею олія збереже продукт від появи плісняви, розвитку грибка тощо. Якщо ви купили велику банку томатної пасти, найкраще буде зберегти її заморозивши. Як це зробити? Після того, як ми відібрали потрібну кількість томатної пасти, відкриту банку, вони зазвичай жерстяні, закриваємо харчовою плівкою та ставимо в морозильну камеру на добу. Щоб витягнути звідти пасту, банку занурюємо в окріп на декілька секунд і виймаємо її зміст. Заморожену пасту нарізаємо на частини потрібного нам розміру, упаковуємо кожну в поліетиленовий пакет та кладемо на зберігання в морозильну камеру.

Якщо нічого не робити, відкрита паста в холодильнику зберігатиметься без псування 3-5 днів. Якщо зберігати банку томатної пасти з ложкою. всередині, псування продукту почнеться майже зразу.

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