Як варити макарони правильно: будуть смачніші і корисніші

Вчені вирішили дізнатися, як правильно варити макарони, щоб вони були смачнішими і кориснішими. Читайте про чотири правила, які вони з'ясували.

У виданні Studyfinds розповіли, що вчені рекомендують зробити, щоб макарони завжди виходили смачними і корисними. Насамперед, вони почали з вивчення води, в якій варять цей продукт, а також кількості солі в ній.

Кухонна сіль, взаємодіючи з питною водою, що була оброблена хлораміном, допомагає знищити мікроби. Однак, якщо змішувати хлоровану воду з кухонною сіллю, то можна отримати небезпечні речовини.

Щоб дізнатися, чи це впливає на здоров'я людини, вчені з Американської хімічної асоціації (ACS) зварили макарони у звичайній водопровідній воді, в якій міститься сіль та хлорамін. Після проведення тестів, вони виявили шість йодованих тригалометанів. Це токсичні сполуки, які є небезпечними для людського організму.

Також вчені запропонували чотири шляхи вирішення проблеми забрудення макаронів побічними продуктами під час варіння. Вони впевнені, якщо дотримуватися певних правил, то можна значно знизити ризики:

макаронні вироби краще варити без кришки, щоб з води під час цього процесу випаровувалися сполуки йоду та хлору;

рекомендовано завжди промивати готові макарони;

у готову страву додавайте йодовану кухонну сіль;

якщо хочете варити макарони саме у підсоленій воді, то вибирайте без йоду (гімалайська, кошерна).

Вчені впевнені, що завдяки цим простим крокам можна зробити макарони не лише смачнішими, але й кориснішими для здоров'я.

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