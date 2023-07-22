Як вибрати стиглий, солодкий та смачний кавун: корисні поради

Продаж перших кавунів у розпалі, та досить часто не зрозуміло: чи він стиглий, чи не шкідливий, як його вибрати. А правильно вибраний кавун - не лише смачний, а й дуже корисний. Він містить у собі аж дев’ятнадцять вітамінів та одинадцять мінералів, також глюкозу та фруктозу. Як не прогадати і вибрати найсмачніший кавун – читайте далі.

Як вибрати стиглий та солодкий кавун

Якщо хвостик сухий, то ягода стигла. Забарвлення повинно бути насиченим: чим темніші зелені смуги, тим кавун буде кориснішим. Кавун, що дозрів природнім шляхом, має середній розмір, важить 5-7 кілограмів. На кавуні повинна бути пляма жовтого чи помаранчевого кольору від контакту із землею. Шкірка кавуна має бути твердою, щоб не можна було зачепити нігтем. Стиглі кавуни під час постукування мають дзвінкий звук. Потрібно звертати увагу на «бджолину павутинку»: якщо вона чітка, то кавун солодкий. Круглі кавуни солодші, а видовжені більш водянисті. Стиглий кавун не тоне у воді.

Корисні властивості кавуна

М’якоть ягоди містить каротиноїд – лікопен, пігмент, який дає червоний колір помідорам та кавунам. Він має потужні властивості: антиоксиданту та протизапальну. Цей пігмент здатен запобігти тромбоутворенню та захворюванням на рак.

Також кавун корисний для здоров’я очей та шкіри. Його необхідно їсти тим людям, у яких нестабільний тиск – щоденне вживання десерту здатне його унормувати та знизити.

Як перевірити кавун на нітрати

Нітрати самі по собі не становлять загрози для нашого здоров’я. Джерелом нітратів для людини є рослинна їжа, м’ясо та вода. Допустима норма нітратів для людини, яка має вагу 60 кг – 300 мг, на 1 кг кавуна – 60 грамів.

Щоб дізнатися, чи перевищують нітрати допустиму норму, варто звертати увагу на зріз. У хорошого кавуна зріз має крупинки та нерівності, у кавуна з нітратами він гладенький. Якщо піднести кавун зрізом до світла і він світитиметься фіолетовим кольором, значить, нітрати перевищують норму. Кавун з нітратами має жовті прожилки, він швидко потоне, якщо його опустити у воду.

Читайте також:

Як приготувати смачну ікру з баклажанів: найпростіші рецепти

Чи безпечно зберігати відкриті консерви: що про це кажуть експерти