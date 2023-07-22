Як вибрати стиглий, солодкий та смачний кавун: корисні поради

Як правильно вибрати найсмачніший та корисний кавун.
Продаж перших кавунів у розпалі, та досить часто не зрозуміло: чи він стиглий, чи не шкідливий, як його вибрати. А правильно вибраний кавун - не лише смачний, а й дуже корисний. Він містить у собі аж дев’ятнадцять вітамінів та одинадцять мінералів, також глюкозу та фруктозу. Як не прогадати і вибрати найсмачніший кавун – читайте далі.
Як вибрати стиглий та солодкий кавун
- Якщо хвостик сухий, то ягода стигла.
- Забарвлення повинно бути насиченим: чим темніші зелені смуги, тим кавун буде кориснішим.
- Кавун, що дозрів природнім шляхом, має середній розмір, важить 5-7 кілограмів.
- На кавуні повинна бути пляма жовтого чи помаранчевого кольору від контакту із землею.
- Шкірка кавуна має бути твердою, щоб не можна було зачепити нігтем.
- Стиглі кавуни під час постукування мають дзвінкий звук.
- Потрібно звертати увагу на «бджолину павутинку»: якщо вона чітка, то кавун солодкий.
- Круглі кавуни солодші, а видовжені більш водянисті.
- Стиглий кавун не тоне у воді.
Корисні властивості кавуна
М’якоть ягоди містить каротиноїд – лікопен, пігмент, який дає червоний колір помідорам та кавунам. Він має потужні властивості: антиоксиданту та протизапальну. Цей пігмент здатен запобігти тромбоутворенню та захворюванням на рак.
Також кавун корисний для здоров’я очей та шкіри. Його необхідно їсти тим людям, у яких нестабільний тиск – щоденне вживання десерту здатне його унормувати та знизити.
Як перевірити кавун на нітрати
Нітрати самі по собі не становлять загрози для нашого здоров’я. Джерелом нітратів для людини є рослинна їжа, м’ясо та вода. Допустима норма нітратів для людини, яка має вагу 60 кг – 300 мг, на 1 кг кавуна – 60 грамів.
Щоб дізнатися, чи перевищують нітрати допустиму норму, варто звертати увагу на зріз. У хорошого кавуна зріз має крупинки та нерівності, у кавуна з нітратами він гладенький. Якщо піднести кавун зрізом до світла і він світитиметься фіолетовим кольором, значить, нітрати перевищують норму. Кавун з нітратами має жовті прожилки, він швидко потоне, якщо його опустити у воду.
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