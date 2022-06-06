Як відіпрати кухонний рушник від жиру та запаху: практичні способи

Розповідаємо як прати кухонні рушники, як боротися з застарілими плямами, як відіпрати бруд без кип'ятіння, що буде, якщо випрати рушники з олією в матеріалі ТСН.ua

Як прати кухонні рушники

Натріть рушник милом і залиште на 30 хвилин, потім виперіть його як звичайно в пральній машині з додаванням прального порошку.

Замочіть рушник в окропі з додаванням вибілювача, потім виперіть його в машині з додаванням прального порошку.

Позбавитись бруду допоможе розчин перекис водню. Розчиніть 2 ст. ложки перекису в літрі теплої води, замочіть рушники на 5-8 годин.Після цього обов'язково виперіть

Як прибирати плями на кухонних рушниках

Нанесіть на плями будь-який миючий засіб для посуду і залиште на добу, після поперіть рушник.

Для видалення плям від кави, томатної пасти приготуйте розчин солі - 1 ст. ложка на 1 л води в якому замочіть рушник.

Щоб прибрати плями від плісняви, замочіть рушник в розчині оцту і ретельно прополощіть.

З плямами від соку і ягід впорається гліцерин з медичним спиртом. Змішайте гліцерин і медичний спирт у рівних пропорціях та замочіть у цьому розчині на дві години рушники.

При різних видах забруднень допоможе розчин нашатирного спирту і води у пропорції один до двох. Замочіть у ньому рушник мінімум на дві години.

Щоб повернути білизну кухонним рушникам скористайтеся гірчичним порошком. Розчиніть в гарячій воді велику кількість сухої гірчиці. Замочіть рушники на ніч, а зранку виперіть.

Як відіпрати застарілі плями без кип'ятіння з допомогою олії

Приготувати розчин з окропу, 3 ст. ложок прального порошку, 3 ст. ложок харчової соди, 3 ст. ложок рослинної олії та 3 ст. ложок вибілювача для білизни. Помістити в нього на ніч кухонні рушники. Вранці їх попрати в пральній машинці, в режимі швидкого прання.

Додати в окріп 2 ст. ложки соняшникової олії, 2 ст. ложки сухого вибілювача і неповну склянку прального порошку. Опустіть в розчин брудні рушники та залиште до повного охолодження. Потім прополощіть.

Як відіпрати рушники з допомогою кип'ятіння

Якщо не вдається позбавитись бруду на рушниках можна спробувати народний метод кип'ятіння

Натріть шматок господарського мила, додайте жменю кальцинованої соди у велику емальовану каструлю, залийте водою, мішайте до тих пір, поки мило і сода не розчиняться повністю. Опустіть в розчин брудні рушники та поставте її на плиту. Довівши до кипіння, збавте вогонь до мінімуму, прокип'ятить рушники. Кольорові рушники після закипання можна виварювати близько 20 хвилин, а білі можна годину. Після цього потрібно попрати рушники в машинці.

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