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Як "зацукрити" сало: для чого додавати до продукту під час засолювання цукор

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
136
Час на прочитання
1 хв
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Як "зацукрити" сало: для чого додавати до продукту під час засолювання цукор

Рецепт сала з цукром

Рецепт засолювання сала з цукром, знайдете в матеріалі ТСН.ua

Щоб сало вийшло смачним та, що важливо, м'яким, розповідаємо як його засолити з цукром. Саме цукор  зробить сало ніжним. Не бійтесь, десерт із сала не вийде.

Інгредієнти для засолювання сала:

  • Сало – 1 кг.
  • Цукор – 150 г.
  • Сіль  – 0,5 кг.
  • Часник – 5-6 зубчиків.
  • Лавровий лист – 3 шт.
  • Солодка паприка – чайна ложка.
  • Хмелі-сунелі – чайна ложка.
  • Чорний мелений перець – чайна ложка.

Приготування сала

  • Сало нарізаємо на невеликі порції. Насамперед кожну частину обвалюємо у цукрі, після чого накриваємо пергаментом. Таким чином сало"зацукрюється" добу.
  • Поки сало лежить в цукрі, готуємо суміш із солі, перцю, паприки, хмелі-сунелі, подрібненого часнику та лаврового листа. 
  • Перед солінням сало від цукру промивають та обсушуємо. 
  • Помите сало натирають приготовленою сумішшю та відправляють до холодильника на 7 днів.  Через тиждень сало можна їсти.  

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Дата публікації
Перегляди
136
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