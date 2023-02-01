Як "зацукрити" сало: для чого додавати до продукту під час засолювання цукор

Рецепт засолювання сала з цукром, знайдете в матеріалі ТСН.ua
Щоб сало вийшло смачним та, що важливо, м'яким, розповідаємо як його засолити з цукром. Саме цукор зробить сало ніжним. Не бійтесь, десерт із сала не вийде.
Інгредієнти для засолювання сала:
- Сало – 1 кг.
- Цукор – 150 г.
- Сіль – 0,5 кг.
- Часник – 5-6 зубчиків.
- Лавровий лист – 3 шт.
- Солодка паприка – чайна ложка.
- Хмелі-сунелі – чайна ложка.
- Чорний мелений перець – чайна ложка.
Приготування сала
- Сало нарізаємо на невеликі порції. Насамперед кожну частину обвалюємо у цукрі, після чого накриваємо пергаментом. Таким чином сало"зацукрюється" добу.
- Поки сало лежить в цукрі, готуємо суміш із солі, перцю, паприки, хмелі-сунелі, подрібненого часнику та лаврового листа.
- Перед солінням сало від цукру промивають та обсушуємо.
- Помите сало натирають приготовленою сумішшю та відправляють до холодильника на 7 днів. Через тиждень сало можна їсти.
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