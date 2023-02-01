Як "зацукрити" сало: для чого додавати до продукту під час засолювання цукор

Щоб сало вийшло смачним та, що важливо, м'яким, розповідаємо як його засолити з цукром. Саме цукор зробить сало ніжним. Не бійтесь, десерт із сала не вийде.

Інгредієнти для засолювання сала:

Сало – 1 кг.

Цукор – 150 г.

Сіль – 0,5 кг.

Часник – 5-6 зубчиків.

Лавровий лист – 3 шт.

Солодка паприка – чайна ложка.

Хмелі-сунелі – чайна ложка.

Чорний мелений перець – чайна ложка.

Приготування сала

Сало нарізаємо на невеликі порції. Насамперед кожну частину обвалюємо у цукрі, після чого накриваємо пергаментом. Таким чином сало"зацукрюється" добу.

Поки сало лежить в цукрі, готуємо суміш із солі, перцю, паприки, хмелі-сунелі, подрібненого часнику та лаврового листа.

Перед солінням сало від цукру промивають та обсушуємо.

Помите сало натирають приготовленою сумішшю та відправляють до холодильника на 7 днів. Через тиждень сало можна їсти.

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