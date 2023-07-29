Як закрити огірки холодним способом без стерилізації та оцту

Рецепт солоних огірків холодним способом
Розповідаємо, як закрити на зиму солоні огірки без стерилізації, холодною водою. В огірках, заготовлених на зиму холодним способом, зберігаються вітаміни, корисні речовини, вони виходять міцними хрусткими та смачними.
Інгредієнти для засолювання огірків
- Огірки
- Різноманітні спеції - часник, кріп, перець горошком.
- Листя смородини, вишні, хрону.
- Гострий червоний перчик - шматочок маленький для тих, хто любить.
- Сіль у розрахунку - 2 столові ложки на літр води.
Засолювання огірків холодним способом на зиму
- Щоб правильно розрахувати кількість води, яка потрібна на банку, закладіть огірки щільно в банку та залийте водою. На трьох літрову банку потрібно буде приблизно півтора літра води.
- Ретельно помийте огірки під холодною водою. Замочіть огірочки на 3-4 години для відновлення тургору. Після замочування гострим ножем обріжте кінці та ще раз промийте у холодній воді.
- Помийте листя хрону, вишні, смородини, кропу. Очистіть зубки часнику від лушпиння. Гострий перець промийте та наріжте кільцями.
- Простерилізуйте банки та капронову кришку зручним для вас способом - помийте теплою водою із содою, облийте кип'ятком, просушіть у гарячій духовці.
- Покладіть в банку спеції, зелень, огірки шарами.
- Насипте сіль та залийте некип'яченою холодною водою. Зверху покладіть зелень.
- Прикрийте банку кришкою та залиште на 3 дні бродити. Розсіл під час бродіння буде виливатися, тому під банку краще підставити якусь тарілку.
- Через 3 дні злийте розсіл прокип'ятіть його 1-2 хвилини. Залийте гарячим розсолом огірки до верху банки, закрийте щільними капроновими кришками, Якщо розсолу не вистачає, додайте водив киплячу воду, щоб прокипіли разом зі старим розсолом.
- Коли банки охолонуть, ще раз злийте розсіл, закип'ятіть його та залийте ним огірки. Після чого закатайте банки з огірками.
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