Як закрити огірки холодним способом без стерилізації та оцту

Розповідаємо, як закрити на зиму солоні огірки без стерилізації, холодною водою. В огірках, заготовлених на зиму холодним способом, зберігаються вітаміни, корисні речовини, вони виходять міцними хрусткими та смачними.

Інгредієнти для засолювання огірків

Огірки

Різноманітні спеції - часник, кріп, перець горошком.

Листя смородини, вишні, хрону.

Гострий червоний перчик - шматочок маленький для тих, хто любить.

Сіль у розрахунку - 2 столові ложки на літр води.

Засолювання огірків холодним способом на зиму

Щоб правильно розрахувати кількість води, яка потрібна на банку, закладіть огірки щільно в банку та залийте водою. На трьох літрову банку потрібно буде приблизно півтора літра води.

Ретельно помийте огірки під холодною водою. Замочіть огірочки на 3-4 години для відновлення тургору. Після замочування гострим ножем обріжте кінці та ще раз промийте у холодній воді.

Помийте листя хрону, вишні, смородини, кропу. Очистіть зубки часнику від лушпиння. Гострий перець промийте та наріжте кільцями.

Простерилізуйте банки та капронову кришку зручним для вас способом - помийте теплою водою із содою, облийте кип'ятком, просушіть у гарячій духовці.

Покладіть в банку спеції, зелень, огірки шарами.

Насипте сіль та залийте некип'яченою холодною водою. Зверху покладіть зелень.

Прикрийте банку кришкою та залиште на 3 дні бродити. Розсіл під час бродіння буде виливатися, тому під банку краще підставити якусь тарілку.

Через 3 дні злийте розсіл прокип'ятіть його 1-2 хвилини. Залийте гарячим розсолом огірки до верху банки, закрийте щільними капроновими кришками, Якщо розсолу не вистачає, додайте водив киплячу воду, щоб прокипіли разом зі старим розсолом.

Коли банки охолонуть, ще раз злийте розсіл, закип'ятіть його та залийте ним огірки. Після чого закатайте банки з огірками.

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