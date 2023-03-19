Як засмажити банани в клярі, як приготувати карамелізовані фрукти

Як засмажити банани в карамелі, зробити їх в клярі читайте в матеріалі ТСН.ua

Для чого смажити банани

Деякі господині смажать банан через те, що до нас він доходить зазвичай не завжди спілим, тому не дуже соковитим та солодким. Таким чином, роблячи його смачнішим.

Але в деяких азійських та південно- американських країнах де банани завжди спілі, заведено піддавати його термічній обробці. Тому що зі смажених бананів виходить відмінний десерт. Крім того, смажені на сковороді банани не обов'язково повинні бути солодкими. Їх можна смажити із сіллю, як закуску чи гарнір до рису, смаженої риби та навіть м'яса.

Розповідаємо як засмажити банани в карамелі на сковорідці

Для того, щоб посмажити банани на пательні, краще використовувати стиглі, але не перезрілі фрукти. Перезрілі банани під дією температури можуть розлізтися.

Для смаження двох бананів потрібні одна столова ложка вершкового масла, дві столових ложки цукру, краще взяти тростяний, коричневий, а ще краще, якщо є мед або кленовий сироп. Для ароматизації можна додати пів чайної ложки кориці, мускатний горіх.

Як приготувати банан в клярі

Наріжте банани скибочками товщиною приблизно 2 см.

У розігріту сковорідку додайте вершкове масло. Як тільки воно почне танути, додайте цукор, перемішайте протягом кількох секунд, а потім додайте корицю та перемішайте.

У сковороді з маслом акуратно обсмажте скибочки бананів, спочатку нижню сторону приблизно 4-5 хвилин, поки вона не підрум'янюватиметься, а потім — верхню.

Банани перевертайте акуратно, щоб вони не розвалилися і не перетворилися на кашу. Найкраще це робити за допомогою лопатки.

Подавайте банани теплими з морозивом, йогуртом, млинцями або вівсяними пластівцями.

Таким чином карамелізовані банани стануть самодостатнім десертом до чашки чаю чи кави. Їх можна споживати з морозивом, йогуртом, млинцями кашами.

Смажені в клярі банани

Як приготувати банани в клярі

Для тих, хто хоче приготувати смажені банани з хрусткою скоринкою – підсмажте їх у клярі

Для приготування 4-х бананів у клярі знадобляться:

150 г борошна пшеничного,

250 г рисового борошна,

100 г цукру,

1/2 ч. ложки солі,

375 мл молока,

1/4 ч. ложки харчової соди,

ванільний цукор,

500 мл рослинної олії без запаху для смаження,

цукрова пудра для посипання за бажанням.

Готуємо банани в клярі

У місткості для кляру змішайте пшеничне борошно, рисове борошно, цукор, сіль, харчову соду, ванільний цукор. Влийте молоко та замісіть кляр. Можна додати розпушувач. Дайте тісту постояти за кімнатної температури 30 хвилин.

У глибокій сковороді розігрійте олію до температури 180 градусів. Якщо навколо зубочистки, кінчик якої опустити в олію, з'являться бульбашки, значить олія готова до смаження.

Банани очистіти від шкірки та наріжте по діагоналі на скибочки завтовшки 1 см. Поки масло нагрівається, занурить нарізані банани в кляр, щоб він повністю покрив скибочки.

Опускайте скибочки бананів у тісті в олію в один шар. Смажте банани до золотистого кольору, близько 3 хвилин.

Готові банани дістаньте шумівкою і викладіть на паперовий рушник.

За бажанням можна посипати цукровою пудрою.

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