Як засолити огірки на зиму швидко та смачно: покрокові рецепти

Як просто та швидко засолити огірки в пакеті та замаринувати хрусткі овочі на зиму з вишнею і смородиною — вам допоможуть покрокові рецепти.
Як краще засолити огірки на зиму: класичний рецепт
На порозі вже останній місяць літа, а це означає, що пора зайнятися заготівлею консервації на зиму. Рецептів засолювання існує чимало, але класичний вважається найпопулярнішим. Що вам знадобиться:
- 2 кг середніх огірків;
- 3 л очищеної води;
- 40 г очищеного часнику;
- 20 г листя смородини;
- 60 г листя або кореня хрону;
- 60 г суцвіття кропу;
- 150 г солі (кам'яної нейодованої).
Процес приготування:
- Насамперед потрібно приготувати пряний соляний розчин. Для цього доведіть воду до кипіння, розчиніть в ній сіль, додайте суцвіття кропу та листя смородини, часник, корінь чи листя хрону. Після цього розсіл потрібно остудити.
- Візьміть огірки, ретельно вимийте, обсушіть та щільно викладіть в стерилізовану банку. Кінчики плодів можна не обрізати. Тепер можна залити охолоджений розсіл, закатати кришки та зберігати до зими.
Солоні огірки в пакеті: рецепт
Якщо хочеться поласувати смачними солоними огірочками прямо зараз, можна спробувати засолити їх у пакеті. Для цього вам знадобляться:
- 1 кг середній огірків;
- 30 г кам'яної солі;
- 60 г свіжого кропу;
- 15 г часнику;
- 3 лаврових листка;
- 2 г запашного перцю.
Процес приготування:
- Найшвидший спосіб приготувати солоні огірки. Особливо, якщо залишити їх в пакеті з вечора на ранок. Спочатку їх потрібно промити, видалити кінчики (1 см) з кожного краю та покласти у пакет.
- Тепер роздавіть або натріть часник, додайте до огірків і складіть в пакет інші інгредієнти. Добре перемішайте, потрусивши пакет.
- Залиште пакет з огірками в холодильнику, на 6-8 годин.
Щоб солоні огірки були готові за 3-4 години, можна розрізати їх навпіл. За бажанням можна додати лист смородини, натерти 20 г кореня хрону.
Як просто засолити огірки зі смородиною та вишнею на зиму
Вам знадобляться такі інгредієнти:
- 1,5 кг огірків;
- 1 л води;
- 2 столові ложки солі;
- 1 столова ложка цукру;
- 5 зубчиків часнику;
- 1 лист смородини;
- 1 лист вишні;
- 3-4 гілочки кропу;
- чорний перець горошком;
- 1 чайна ложка лимонної кислоти.
Процес приготування:
- Спочатку огірки потрібно замочити на 2 години у воді, потім відрізати плодоніжки. В банки закласти огірки, листя вишні та смородини, кріп, чорний перець. Все повинно поміститися щільно. Залийте огірки окропом і залишіть, поки вода не остигне. Потім рідину потрібно злити.
- За цей час можна приготувати розсіл. Для цього у воду додати цукор, сіль, довести до кипіння. Залити розсіл у банки з огірками та додати лимонної кислоти.
- Тепер можна закатати банку, зачекати, поки всередині охолоне розсіл і залишити в прохолодному місці на зиму.
Салат з огірків, моркви, перцю та цибулі на зиму: швидкий рецепт
Якщо хочете спробувати щось цікаве, а не просто засолити огірки, можна звернути увагу на цей рецепт. Що потрібно взяти:
- 2 кг огірків;
- 200 г моркви;
- 200 г цибулі;
- 400 г болгарського перцю;
- 2 кг помідорів;
- 200 г часнику;
- 200 г цукру;
- 2 столові ложки солі;
- 100 г олії;
- 80 г 9% оцту.
Процес приготування:
- Наріжте соломкою цибулю і моркву, пасеруйте їх на олії до м'якості.
- Помідори, часник, болгарський перець пробити блендером або прокрутити через м'ясорубку.
- Огірки нарізати кружечками. Змішати всі інгредієнти і перекласти до каструлі.
- Масу потрібно довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму та варити 15-20 хвилин.
- Розкласти салат по стерилізованим банкам, закатати.
Ці рецепти солоних огірків допоможуть вам консервувати літні овочі на зиму і насолоджуватися їхнім смаком в холодну пору року.
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