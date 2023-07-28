Як засолити огірки на зиму швидко та смачно: покрокові рецепти

Як просто та швидко засолити огірки в пакеті та замаринувати хрусткі овочі на зиму з вишнею і смородиною — вам допоможуть покрокові рецепти.

Як краще засолити огірки на зиму: класичний рецепт

На порозі вже останній місяць літа, а це означає, що пора зайнятися заготівлею консервації на зиму. Рецептів засолювання існує чимало, але класичний вважається найпопулярнішим. Що вам знадобиться:

2 кг середніх огірків;

3 л очищеної води;

40 г очищеного часнику;

20 г листя смородини;

60 г листя або кореня хрону;

60 г суцвіття кропу;

150 г солі (кам'яної нейодованої).

Процес приготування:

Насамперед потрібно приготувати пряний соляний розчин. Для цього доведіть воду до кипіння, розчиніть в ній сіль, додайте суцвіття кропу та листя смородини, часник, корінь чи листя хрону. Після цього розсіл потрібно остудити. Візьміть огірки, ретельно вимийте, обсушіть та щільно викладіть в стерилізовану банку. Кінчики плодів можна не обрізати. Тепер можна залити охолоджений розсіл, закатати кришки та зберігати до зими.

Солоні огірки в пакеті: рецепт

Якщо хочеться поласувати смачними солоними огірочками прямо зараз, можна спробувати засолити їх у пакеті. Для цього вам знадобляться:

1 кг середній огірків;

30 г кам'яної солі;

60 г свіжого кропу;

15 г часнику;

3 лаврових листка;

2 г запашного перцю.

Процес приготування:

Найшвидший спосіб приготувати солоні огірки. Особливо, якщо залишити їх в пакеті з вечора на ранок. Спочатку їх потрібно промити, видалити кінчики (1 см) з кожного краю та покласти у пакет. Тепер роздавіть або натріть часник, додайте до огірків і складіть в пакет інші інгредієнти. Добре перемішайте, потрусивши пакет. Залиште пакет з огірками в холодильнику, на 6-8 годин.

Щоб солоні огірки були готові за 3-4 години, можна розрізати їх навпіл. За бажанням можна додати лист смородини, натерти 20 г кореня хрону.

Як просто засолити огірки зі смородиною та вишнею на зиму

Вам знадобляться такі інгредієнти:

1,5 кг огірків;

1 л води;

2 столові ложки солі;

1 столова ложка цукру;

5 зубчиків часнику;

1 лист смородини;

1 лист вишні;

3-4 гілочки кропу;

чорний перець горошком;

1 чайна ложка лимонної кислоти.

Процес приготування:

Спочатку огірки потрібно замочити на 2 години у воді, потім відрізати плодоніжки. В банки закласти огірки, листя вишні та смородини, кріп, чорний перець. Все повинно поміститися щільно. Залийте огірки окропом і залишіть, поки вода не остигне. Потім рідину потрібно злити. За цей час можна приготувати розсіл. Для цього у воду додати цукор, сіль, довести до кипіння. Залити розсіл у банки з огірками та додати лимонної кислоти. Тепер можна закатати банку, зачекати, поки всередині охолоне розсіл і залишити в прохолодному місці на зиму.

Салат з огірків, моркви, перцю та цибулі на зиму: швидкий рецепт

Якщо хочете спробувати щось цікаве, а не просто засолити огірки, можна звернути увагу на цей рецепт. Що потрібно взяти:

2 кг огірків;

200 г моркви;

200 г цибулі;

400 г болгарського перцю;

2 кг помідорів;

200 г часнику;

200 г цукру;

2 столові ложки солі;

100 г олії;

80 г 9% оцту.

Процес приготування:

Наріжте соломкою цибулю і моркву, пасеруйте їх на олії до м'якості. Помідори, часник, болгарський перець пробити блендером або прокрутити через м'ясорубку. Огірки нарізати кружечками. Змішати всі інгредієнти і перекласти до каструлі. Масу потрібно довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму та варити 15-20 хвилин. Розкласти салат по стерилізованим банкам, закатати.

Ці рецепти солоних огірків допоможуть вам консервувати літні овочі на зиму і насолоджуватися їхнім смаком в холодну пору року.

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