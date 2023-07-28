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Як засолити огірки на зиму швидко та смачно: покрокові рецепти

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
424
Час на прочитання
3 хв
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Як засолити огірки на зиму швидко та смачно: покрокові рецепти

Як просто засолити огірки, щоб були хрусткими? / Фото: pixabay.com

Як просто та швидко засолити огірки в пакеті та замаринувати хрусткі овочі на зиму з вишнею і смородиною — вам допоможуть покрокові рецепти.

Як краще засолити огірки на зиму: класичний рецепт

На порозі вже останній місяць літа, а це означає, що пора зайнятися заготівлею консервації на зиму. Рецептів засолювання існує чимало, але класичний вважається найпопулярнішим. Що вам знадобиться:

  • 2 кг середніх огірків;
  • 3 л очищеної води;
  • 40 г очищеного часнику;
  • 20 г листя смородини;
  • 60 г листя або кореня хрону;
  • 60 г суцвіття кропу;
  • 150 г солі (кам'яної нейодованої).

Процес приготування:

  1. Насамперед потрібно приготувати пряний соляний розчин. Для цього доведіть воду до кипіння, розчиніть в ній сіль, додайте суцвіття кропу та листя смородини, часник, корінь чи листя хрону. Після цього розсіл потрібно остудити.
  2. Візьміть огірки, ретельно вимийте, обсушіть та щільно викладіть в стерилізовану банку. Кінчики плодів можна не обрізати. Тепер можна залити охолоджений розсіл, закатати кришки та зберігати до зими.

Солоні огірки в пакеті: рецепт

Якщо хочеться поласувати смачними солоними огірочками прямо зараз, можна спробувати засолити їх у пакеті. Для цього вам знадобляться:

  • 1 кг середній огірків;
  • 30 г кам'яної солі;
  • 60 г свіжого кропу;
  • 15 г часнику;
  • 3 лаврових листка;
  • 2 г запашного перцю.

Процес приготування:

  1. Найшвидший спосіб приготувати солоні огірки. Особливо, якщо залишити їх в пакеті з вечора на ранок. Спочатку їх потрібно промити, видалити кінчики (1 см) з кожного краю та покласти у пакет.
  2. Тепер роздавіть або натріть часник, додайте до огірків і складіть в пакет інші інгредієнти. Добре перемішайте, потрусивши пакет.
  3. Залиште пакет з огірками в холодильнику, на 6-8 годин.

Щоб солоні огірки були готові за 3-4 години, можна розрізати їх навпіл. За бажанням можна додати лист смородини, натерти 20 г кореня хрону.

Як просто засолити огірки зі смородиною та вишнею на зиму

Вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 1,5 кг огірків;
  • 1 л води;
  • 2 столові ложки солі;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 5 зубчиків часнику;
  • 1 лист смородини;
  • 1 лист вишні;
  • 3-4 гілочки кропу;
  • чорний перець горошком;
  • 1 чайна ложка лимонної кислоти.

Процес приготування:

  1. Спочатку огірки потрібно замочити на 2 години у воді, потім відрізати плодоніжки. В банки закласти огірки, листя вишні та смородини, кріп, чорний перець. Все повинно поміститися щільно. Залийте огірки окропом і залишіть, поки вода не остигне. Потім рідину потрібно злити.
  2. За цей час можна приготувати розсіл. Для цього у воду додати цукор, сіль, довести до кипіння. Залити розсіл у банки з огірками та додати лимонної кислоти.
  3. Тепер можна закатати банку, зачекати, поки всередині охолоне розсіл і залишити в прохолодному місці на зиму.

Салат з огірків, моркви, перцю та цибулі на зиму: швидкий рецепт

Якщо хочете спробувати щось цікаве, а не просто засолити огірки, можна звернути увагу на цей рецепт. Що потрібно взяти:

  • 2 кг огірків;
  • 200 г моркви;
  • 200 г цибулі;
  • 400 г болгарського перцю;
  • 2 кг помідорів;
  • 200 г часнику;
  • 200 г цукру;
  • 2 столові ложки солі;
  • 100 г олії;
  • 80 г 9% оцту.

Процес приготування:

  1. Наріжте соломкою цибулю і моркву, пасеруйте їх на олії до м'якості.
  2. Помідори, часник, болгарський перець пробити блендером або прокрутити через м'ясорубку.
  3. Огірки нарізати кружечками. Змішати всі інгредієнти і перекласти до каструлі.
  4. Масу потрібно довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму та варити 15-20 хвилин.
  5. Розкласти салат по стерилізованим банкам, закатати.

Ці рецепти солоних огірків допоможуть вам консервувати літні овочі на зиму і насолоджуватися їхнім смаком в холодну пору року.

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Дата публікації
Перегляди
424
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