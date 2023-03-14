Як зробити бринзу в домашніх умовах без закваски та ферментів

Рецепт, як швидко, дешево приготувати смачну бринзу з коров'ячого молока читайте в матеріалі ТСН.ua.
Чому потрібно готувати бринзу саме за таким рецептом:
- не потрібно купувати ніяких спеціальних заквасок,
- жодних консервантів, оцту та лимонної кислоти при його приготуванні,
- таку бринзу можна їсти вже за 4 години,
- рецепт найпростіший, якщо ви ще ніколи не пробували робити сир удома, цей рецепт саме, щоб почати,
- вартість такого сиру набагато менша ніж у магазині чи на базарі.
- і найголовніше, продукт виходить дуже смачним.
Інгредієнти для приготування домашньої бринзи:
Щоб отримати один кілограм бринзи знадобляться звичайні продукти - 2 літри молока, 400 грамів сметани, 6 яєць, 200 грамів кефіру за бажанням, сіль -- півтора, дві столових ложки.
Як зробити бринзу в домашніх умовах.
- Молоко налийте в каструлю, доведіть до кипіння із сіллю.
- Якщо любите менш солону бринзу, солі додайте менше.
- В той час як закипає молоко, збийте яйця.
- У молоко, що кипить додайте сметану та збиті яйця, не перестаючи помішувати, кип'ятити молоко 5-6 хвилин. Ви повинні побачити як утворюється сир і відокремлюється сироватка.
- Поставте друшляк поставте на каструлю, застеліть його марлею, складеною в 4 шари. Відкиньте масу на друшляк. Почекайте поки сироватка повністю стече.
- Накрийте сир марлею (кінцями, що звисали).
- Поставте сир під гніт. Можна покласти сир між двома дошками або у форму. Зверху поставте вантаж вагою 1 кг.
- Через 4 години бринза вже готова. Приберіть гніт, сир можна куштувати.
- Але краще дати йому відпочити в марлі ще кілька годин у холодильнику.
І ще декілька секретів — сир виходить смачнішим, якщо до молока разом зі сметаною додати 200 грамів кефіру.
А якщо потрібен більш щільний сир, покладіть важчий гніт.
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