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Як зробити бринзу в домашніх умовах без закваски та ферментів

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
625
Час на прочитання
2 хв
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Як зробити бринзу в домашніх умовах без закваски та ферментів

Рецепт бринзи

Рецепт, як швидко, дешево приготувати смачну бринзу з коров'ячого молока читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому потрібно готувати бринзу саме за таким рецептом:

  • не потрібно купувати ніяких спеціальних заквасок,
  • жодних консервантів, оцту та лимонної кислоти при його приготуванні,
  • таку бринзу можна їсти вже за 4 години,
  • рецепт найпростіший, якщо ви ще ніколи не пробували робити сир удома, цей рецепт саме, щоб почати,
  • вартість такого сиру набагато менша ніж у магазині чи на базарі. 
  • і найголовніше, продукт виходить дуже смачним.

Інгредієнти для приготування домашньої бринзи:

Щоб отримати один кілограм бринзи знадобляться звичайні продукти  - 2 літри молока,  400 грамів сметани, 6 яєць,  200 грамів кефіру за бажанням, сіль  -- півтора, дві столових ложки.

Як зробити бринзу в домашніх умовах.

  • Молоко налийте в каструлю, доведіть до кипіння із сіллю.
  • Якщо любите менш солону бринзу, солі додайте менше.
  • В той час як закипає молоко, збийте яйця.
  • У молоко, що кипить додайте сметану та збиті яйця, не перестаючи помішувати, кип'ятити молоко 5-6 хвилин. Ви повинні побачити як утворюється сир і відокремлюється сироватка.
  • Поставте друшляк поставте на каструлю, застеліть його марлею, складеною в 4 шари. Відкиньте масу на друшляк. Почекайте поки сироватка повністю стече.
  • Накрийте сир марлею (кінцями, що звисали). 
  • Поставте  сир під гніт. Можна покласти сир між двома дошками або у форму. Зверху поставте вантаж вагою 1 кг.
  • Через 4 години бринза вже готова. Приберіть гніт, сир можна куштувати.
  • Але краще дати йому відпочити в марлі ще кілька годин у холодильнику.

І ще декілька секретів — сир виходить смачнішим, якщо до молока разом зі сметаною додати 200 грамів кефіру. 

А якщо потрібен більш щільний сир, покладіть важчий гніт.

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Дата публікації
Перегляди
625
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