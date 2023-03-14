Як зробити бринзу в домашніх умовах без закваски та ферментів

Рецепт, як швидко, дешево приготувати смачну бринзу з коров'ячого молока читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому потрібно готувати бринзу саме за таким рецептом:

не потрібно купувати ніяких спеціальних заквасок,

жодних консервантів, оцту та лимонної кислоти при його приготуванні,

таку бринзу можна їсти вже за 4 години,

рецепт найпростіший, якщо ви ще ніколи не пробували робити сир удома, цей рецепт саме, щоб почати,

вартість такого сиру набагато менша ніж у магазині чи на базарі.

і найголовніше, продукт виходить дуже смачним.

Інгредієнти для приготування домашньої бринзи:

Щоб отримати один кілограм бринзи знадобляться звичайні продукти - 2 літри молока, 400 грамів сметани, 6 яєць, 200 грамів кефіру за бажанням, сіль -- півтора, дві столових ложки.

Як зробити бринзу в домашніх умовах.

Молоко налийте в каструлю, доведіть до кипіння із сіллю.

Якщо любите менш солону бринзу, солі додайте менше.

В той час як закипає молоко, збийте яйця.

У молоко, що кипить додайте сметану та збиті яйця, не перестаючи помішувати, кип'ятити молоко 5-6 хвилин. Ви повинні побачити як утворюється сир і відокремлюється сироватка.

Поставте друшляк поставте на каструлю, застеліть його марлею, складеною в 4 шари. Відкиньте масу на друшляк. Почекайте поки сироватка повністю стече.

Накрийте сир марлею (кінцями, що звисали).

Поставте сир під гніт. Можна покласти сир між двома дошками або у форму. Зверху поставте вантаж вагою 1 кг.

Через 4 години бринза вже готова. Приберіть гніт, сир можна куштувати.

Але краще дати йому відпочити в марлі ще кілька годин у холодильнику.

І ще декілька секретів — сир виходить смачнішим, якщо до молока разом зі сметаною додати 200 грамів кефіру.

А якщо потрібен більш щільний сир, покладіть важчий гніт.

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