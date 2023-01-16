Кожна господиня повинна це знати: як зробити бульйон прозорим

Бульйон — це відвар, приготовлений з м'яса, риби, інших інгредієнтів. Дуже часто він виходить мутним через те, що господині не знають секретів його приготування.

Для того, щоб бульйон вийшов смачним, потрібно дотримуватись певної технології.

Секрети приготування смачного та прозорого бульйону

Найсмачніший бульйон виходить не з м'яса, а з м'яса разом з кістками. Саме завдяки останнім, точніше желатину, який міститься в кістках, відвар набуває студености. Має значення і яке м'ясо використовується — смачнішим бульйон буде зі свіжого, а не з розмороженого м'яса.

Після того як вода закипить, важливо зняти піну та зменшити вогонь до мінімуму, періодично знімаючи жир і піну. Бурління води точно зробить бульйон каламутним.

Щоб бульйон був прозорим, гарного кольору, використовують цибулину та різноманітні коренеплоди, як то морква, пастернак, селера. Для ароматизації використовують петрушку, стебла селери, лавровий лист тощо.

Що додати до бульйону, щоб він був прозорим

Щоб виправити каламутний бульйон є пару хитрощів:

Збийте білок яйця та влийте його, постійно помішуючи в кінці приготування бульйону, коли він вже трохи остигне. Знову поставте бульйон на вогонь та продовжуючи помішувати, закип'ятіть його. За декілька хвилин білок згорнеться і збере всю м'ясну суспензію, яка стане подібною на пластівці. Після вимкнення вогню пластівці осядуть на дно. Залишиться лише акуратно процідити бульйон.

Ще простіший спосіб зробити бульйон прозорим, ну для зовсім вже "лінивих" господинь — усе, що потрібно зробити – це просто додати до бульйону склянку холодної води або кубики льоду. Після додавання холодної води чи льоду суспензія осяде на дні, і бульйон буде прозорим.

Читайте також: