Як зварити червоний буряк, щоб він не втратив колір: хитрість, про яку варто знати

Буряк використовується для приготування різних страв. Часто перед цим його потрібно зварити. Здавалося б — що тут важкого? Але, якщо робити це в звичайній каструлі, він може стати менш червоним. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як зварити буряк, щоб він не втратив колір.

Щоб не мити після варіння каструлю від бурякового накипу, а також не відчувати запах овоча по всій квартирі, можна зварити буряк в пакеті. Цей спосіб також допоможе зробити так, щоб овоч не втратив свій яскраво червоний колір.

Що для цього потрібно робити? Спочатку буряк ретельно відмивають від бруду, а потім кладуть в пакет. Кожен овоч повинен бути окремо. Далі з пакетів максимально випускається повітря, а зверху зав'язується вільний вузлик.

Далі буряки відправляються до каструлі, заливаються водою та ставляться на сильний вогонь. Коли вода закипить, вогонь потрібно зменшити. Зверніть увагу, що буряки повинні бути повністю занурені у воду, але краї пакета мають стирчати.

Скільки часу треба варити буряк в пакеті? Тут все залежить від розміру самого овоча. Якщо це середній буряк (приблизно 200 г), то вам знадобиться близько 50 хвилин. А ось великі буряки (400-500 г) будуть варитися не менше 2 годин.

Щоб буряк не втратив свій колір під час варіння, можна також спробувати приготувати його в мікрохвильовій печі. Для цього овоч миється, насухо витирається. Далі по всьому буряку робляться проколи виделкою, а його кладуть в пакет. Виставляється максимальна потужність. Буряк середнього розміру буде готуватися в такому разі близько 10 хвилин.

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